Geçtiğimiz sene NOW ekranlarında izleyicilerle buluşan Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi bu sene 54. kez gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülü dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Hilal Saral ile Drama Geliştirme Müdürü Erdi Işık aldı.

New York'taki Törende Ödülü Kerem Çatay, Hilal Saral ve Erdi Işık Aldı

Her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödüllerinde Ay Yapım ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Bu sene Türkiye’den ‘Uzak Şehir’ dizisi ile birlikte aday gösterilen ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi dün gece New York’ta gerçekleşen ödül töreninde ‘Telenovela’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülü almaya sahneye dizinin yönetmeni Hilal Saral ve Ay Yapım Drama Geliştirme Müdürü Erdi Işık ile birlikte çıkan dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yaptığı konuşmada jüriye ve ekibine teşekkür etti.

Ay Yapım Uluslararası Emmy Tarihine Bir Yeni Zafer Daha Ekledi

2017 yılında ‘Kara Sevda’ ile ilk ‘Telenovela’ kategorisinde ödülü kucaklayan Ay Yapım, 2019 yılında Haluk Bilginer’in ‘Şahsiyet’teki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü, 2023 yılında ‘Yargı’ ile ‘Telenovela’ kategorisindeki ödül ve 2025 yılında ‘Deha’ ile ‘Telenovela’ kategorisindeki ödülün ardından bu yıl da ‘Leyla:Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisiyle aldığı ‘Telenovela’ kategorisindeki ödülüyle adını bir kez daha uluslararası büyük bir başarıya yazdırdı.