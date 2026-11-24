Günümüzün hızla değişen modern şehir hayatında yitirilen değerleri, aile sıcaklığını, kuşaklar arası bağları ve umudu ekrana taşıyacak olan TRT 1’in yeni dizisi ‘Güneşli Günler’ dayanışmayı ve saf insani değerleri aynı hikayede buluşturuyor. ‘Toroslardan geldiler. Şehir onları değiştiremedi. Onlar şehri dönüştürdü’ mottosuyla yola çıkan dizi, her yaştan izleyicinin ailece keyifle izleyebileceği samimi bir dünya sunuyor.

Sarıkeçili Yörüğü Ailenin Nişantaşı’ndaki Onur Mücadelesi

Dizinin merkezinde, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan büyük kızları Güneş’in eğitimi için çok sevdikleri Toros yaylalarını geride bırakarak İstanbul’a göç eden Sarıkeçili Yörüğü bir aile yer alıyor. Nişantaşı’nda lüks bir apartmanın kapıcı dairesine yerleşen aile için bu bodrum katı bir sığınak değil; onurlarını, türkülerini ve sarsılmaz bağlarını korudukları en korunaklı kaleleridir. Türküleriyle ailesine kol kanat geren baba Yörük Ali’nin bilgeliği ve kimliğinden asla taviz vermeyen Güneş’in dik duruşu, apartman sakinlerinin ve üniversite kampüsünün tüm ezberlerini bozacak

İki Farklı Dünyanın Çarpışması ve Geniş Oyuncu Kadrosu

Sarıkeçili Yörüğü ailenin şehirdeki onur mücadelesi; Güneş’in Türkiye birincisi olarak girdiği vakıf üniversitesindeki gençlik dinamikleri ve geçmişin yaralarını umursamaz maskesinin ardına gizleyen varlıklı bir ailenin torunu Kaan ile yollarının kesişmesiyle derinleşiyor. Sınıf farklarını aşan bu karşılaşma, yalnızca iki farklı dünyanın yüzleşmesini değil, bir insanın bir başka insanda kendi vicdanını bulma yolculuğunu anlatacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği, hikaye ve senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül’ün kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı ‘Güneşli Günler’in güçlü oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek, Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Uğur Aslan, Ceren Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Genco Özak, Ecem Çalhan, Emir Sarıhan, Sena Mercan, Mesut Yılmaz, Mücahid Temizel, Sinem Dağ, Nisan Ulalı ve Perihan Savaş yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici anlatımıyla daha hazırlık aşamasında büyük heyecan uyandıran ‘Güneşli Günler’, okuma provasında bir araya gelen oyuncuları ve yapım ekibi ortak bir duyguda buluşturdu. Ortaya çıkan yüksek enerji ve sıcaklık objektiflere yansırken ekip, böyle bir hikayenin parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

‘Güneşli Günler’, çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.