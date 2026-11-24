Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Dönemem'i müzikseverlerin beğenisine sunan pop müziğin sevilen ismi Murat Boz önceki gece Günay sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Ünlü sanatçı sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen öğretmenleri fark eden Boz annesinin de bir öğretmen olduğunu hatırlatarak duygularını paylaştı.

Öğretmenlere Özel Kutlama

Murat Boz salonu dolduran dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Performansı sırasında konuklar arasında bulunan öğretmenleri gören ünlü şarkıcı müziğe kısa bir ara vererek mikrofonu eline aldı ve dinleyicilere seslendi.

"Annemi De Çok Özledim" Sözleriyle Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Annesinin de eğitimci kimliğine vurgu yapan Murat Boz sahnede yaptığı konuşmada "Annemi de çok özledim" ifadelerini kullandı. Bu içten sözlerle hem kendi annesinin hem de salonda bulunan ve tüm ülkede görev yapan eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan sanatçı dinleyicilerden büyük destek ve alkış topladı. Murat Boz'un bu samimi jesti konserin en çok konuşulan anı oldu.