Star TV ekranlarında cumartesi akşamlarına adeta damga vuran ve her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen Başkalarının Hayatı heyecan dolu serüvenine devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı senaryosuyla adından söz ettiren dizinin 8. bölüm 2. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Özellikle fragmanda yer alan Sema ve Erim’in yatak sahnesi izleyicileri ikiye böldü.

Yıldız İsimleri Buluşturan Kadro Nefes Kesiyor

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ gibi Türk televizyonunun sevilen ve başarılı isimlerini bir araya getiren yapım her hafta temposunu artırarak ilerliyor. Merakla beklenen 8. bölüm öncesi paylaşılan yeni tanıtım, dizinin hayranlarını adeta şoke etti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Başkalarının Hayatı | 8. Bölüm 2. Tanıtım ???? “Bu defa böyle kolay kurtulamayacaksın!” #BaşkalarınınHayatı yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de Star'da! @ayyapim @startv https://t.co/CVLS6GCfGk — Başkalarının Hayatı (@bh_resmidizi) November 17, 2026

Yeni bölüm fragmanında Sema ve Erim arasında yaşanan sürpriz ve samimi anlar kısa sürede sosyal medyanın tepkisini ve merakını çekti. Karakterlerin bu hamlesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen izleyiciler X (Twitter) ve Instagram'da binlerce paylaşım yaptı.

Sürpriz gelişmelerin ve tansiyonun bir an olsun düşmediği Başkalarının Hayatı nefes kesen 8. bölümüyle cumartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.