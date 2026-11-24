SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Muhtemel Aşk dizisinin Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciye sunuldu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu bir araya getiren sevilen yapımın yeni tanıtımında zorlu bir ameliyat geçiren Kadir’in davranışlarındaki beklenmedik değişim dikkat çekiyor. "Hastalarımızın huylarında değişiklikler olabilir" sözleriyle öne çıkan tanıtım yeni bölümde yaşanacak eğlenceli ve merak uyandıran anların sinyalini verdi.

Defne ve Selma Kadir'e Bakmak İçin Yarışa Giriyor

Yayınlanan ikinci tanıtıma göre geçirdiği zorlu operasyonun ardından Kadir’in huylarında görülen değişim hem aile içinde hem de yakın çevresinde hareketli ve keyifli anlara sahne oluyor. İyileşme sürecindeki Kadir'in yanında olmak isteyen Defne ve Selma ona bakabilmek için adeta birbirleriyle tatlı bir rekabete giriyor. İkilinin bu çabası bölümdeki komedi dozunu yükseltirken evdeki dengeleri de değiştiriyor.

Hemşire Uyarısı ve Tanıtımın Finalindeki Sürpriz Karşılaşma

Diğer yandan Yiğit ve Melis, Kadir'in bakımı için eve gelen hemşire konusunda Defne'yi uyararak dikkatini çekiyor. Tanıtımın final sahnesinde ise Defne'nin Kadir ile hemşireyi bir arada görmesi yeni bölümde yaşanacak yüzleşmelere ve gelişmelere yönelik heyecanı zirveye taşıyor.

MF Yapım imzalı Muhtemel Aşk yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.