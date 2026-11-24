Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan “Hamal”, yayınlanan iki teaser izleyicinin karşısına çıktı. Güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Hamal” için heyecan giderek artıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizinin iki ayrı teaser yayınlandı. Dizinin dünyasından ilk ipuçlarını veren teaserlar, çarpıcı hikâyesi ve karakterleriyle izleyicide merak uyandırdı.

KYN Yapım imzasıyla atv ekranlarında yayınlanacak dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. “Hamal”ın senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor. Türk televizyonlarının usta isimlerinden Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal karakterine hayat verirken, Fahriye Evcen Hayat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Caner Cindoruk ise hikâyenin önemli karakterlerinden Egemen’i canlandıracak.

Yapım Kadrosu ve Dikkat Çeken Prodüksiyon Hazırlıkları

Heyecanla beklenen dizimizden ikinci teaser sizlerle! ???? #Hamal yakında atv’de! @atvcomtr https://t.co/pQmk6xW4FG — Hamal (@hamaltvdizi) November 23, 2026

Çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilen “Hamal” için hazırlık sürecinin her aşamasına ayrı bir özen gösterildi. Kostüm tasarımlarından sanat ekibinin çalışmalarına, dizi için özel olarak hazırlanan mekânlardan teknik imkânlara kadar pek çok detay üzerinde titizlikle çalışıldı. Güçlü prodüksiyonu ve kendine özgü atmosferiyle dikkat çeken “Hamal”, yayınlanan iki teaserıyla dizinin dünyasına dair ilk görüntüleri de izleyiciyle paylaştı.

Hamal Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Merakla beklenen dizimizden ilk teaser yayında! ???? #Hamal çok yakında atv’de! @atvcomtr https://t.co/Cns8nfOfYT — Hamal (@hamaltvdizi) November 23, 2026

Oktay Kaynarca’nın (Hamal Kemal), Fahriye Evcen’in (Hayat), Caner Cindoruk’un ise (Egemen) karakterini canlandıracağı dizide usta oyuncu Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Yasemin Yazıcı (Hilal), Zeynep Kankonde (Adile), İpek Erdem (Afet), Hakan Karsak (Bülbül), Sera Kutlubey (Melez), Fatih Yücebağ (İki Ton), Onur Dilber (Mıhçı), Elifnaz Altay (Neva), İlayda Çevik (Ece), Mine Teber (Gülizar), Taylan Meydan (Ünlü Ünal), Mine Sağyaşar (Rabia), Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu (Civan), Berke Gündem (Araf), Seda Akman (Sıla), Zehra Yılmaz (Mine), Sinan Cem Narinlik (Mert), Eymen Erdurmaz ise Kemal'in oğlu karakteriyle kadroda yer alıyor.



Eminönü Hanlarından Modern Plazalara Uzanan Hamal'ın Konusu

Hamal Kemal (Oktay Kaynarca) yıllardır Eminönü’nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal’i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır. Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen’i (Caner Cindoruk) karşılarına alır. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan “Hamal”; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul’un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirir.