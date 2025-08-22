'Uzak Şehir' Sezona Hazır!

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir hayranlarının beklediği an geldi. Sezon finali günlerce konuşulan rekortmen dizinin ikinci dönem hazırlıkları başladı. Müjdeyi Alya karakteriyle gönülleri fetheden Sinem Ünsal verdi.

Yeni sezon kapsamında soluğu kuaförde alan güzel oyuncu, saç bakımı ve şekillendirmesi yaptığı sırada çektiği selfie’yi “Sezon başlıyor” notunu düşerek takipçileriyle paylaştı. Ünsal’ın paylaşımı dakikalar içinde sosyal medyada gündem olurken Uzak Şehir fanları post’u beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

HİKAYEDE YENİ SAYFALAR AÇILACAK

Yeni sezonu merakla beklenen dizilerin başında gelen Uzak Şehir’de ikinci sezon için geri sayıma girildi. Hazırlıkları tüm hızıyla süren ve sete çıkmak için gün sayan dizinin yıldızlarını da heyecan sardı.

Sinem Ünsal’ın yanı sıra dizinin Şahin’i Alper Çankaya ile Nare’si Sahra Şaş da yaptıkları eğlenceli paylaşımla heyecanı artırdı.

Çekimlerine Mardin’in ev sahipliği yaptığı AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, eylül ayında yeni bölümleriyle ve hikayede yeni sayfalar açacak sürprizleriyle yine Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak.