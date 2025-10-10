Uzak Şehir Setinden Yeni Görüntüler Var! Nare’den Fotoğraflar Geldi

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekrana hızlı bir dönüş yaptı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı yapım, ikinci sezonunda da büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizide Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme oturdu.

Sahra Şaş Setten Yeni Kareler Paylaştı

Sevilen oyuncu Sahra Şaş, “Uzak Şehir” dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Başarılı oyuncu, dizinin setinden yayınladığı yeni fotoğraflarla hayranlarını sevindirdi. Instagram hesabından paylaştığı karelerde enerjik ve doğal halleriyle dikkat çeken Şaş, gönderisine “Günlerden bir set günü” notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, dizinin takipçileri arasında heyecan yarattı. Hayranlar, “Nare çok özlenmişti”, “Setin enerjisi bile fotoğraflara yansıyor” ve “Yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyoruz” yorumlarını yaptı.

Uzak Şehir İkinci Sezonuyla Bomba Gibi Döndü

Yeni sezon bölümleriyle reytinglerde zirveye oturan Uzak Şehir, hikayesindeki sürükleyici gelişmelerle dikkat çekiyor. Dram, aşk ve entrikanın iç içe geçtiği dizide, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın etkileyici uyumu izleyicilerden tam not aldı.

Sahra Şaş’ın hayat verdiği Nare karakteri, hem senaryodaki derinliği hem de oyuncunun güçlü performansıyla dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Dizinin ikinci sezonuyla birlikte sosyal medya etkileşimi de katlanarak arttı. Özellikle Sahra Şaş’ın yeni set paylaşımları, “Uzak Şehir” etiketinin yeniden trend olmasını sağladı. İzleyiciler, oyuncunun paylaştığı karelerin altına yüzlerce yorum bırakarak sevgilerini dile getirdi.