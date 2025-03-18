Uzak Şehir setinde kaza! Tabak kırarken elini kesti!

Kanal D'nin Ayna Yapım imzalı dizisi Uzak Şehir, bu sezon izleyicilerine rekor üstüne rekor yaşatmaya devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin Mine’si, Mine Kılıç, çekimler sırasında büyük bir aksilik yaşadı. Sinir krizi geçirdiği sahnede masadaki tabağı kıran Kılıç, tabaktan aldığı darbeyle elini kesti.

Sette Aniden Yaşanan Talihsizlik

Uzak Şehir dizisinin gerilim dolu sahnelerinden birinde, Mine Kılıç’ın canlandırdığı karakterin sinir krizi geçirdiği anlar oldukça dramatikti. Ancak sahne çekimleri sırasında istemeden gerçekleşen bir kaza sonucu, Mine Kılıç elini ciddi şekilde kesti. Kesik oldukça derin olunca, oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Kılıç, sağlık müdahalesinin ardından hızla sete dönüp, sargılı eliyle çekimlere devam etti.

Mine Kılıç’ın Azmi ve Profesyonelliği Takdir Edildi

Mine Kılıç, dizinin en önemli karakterlerinden biri olarak, yaralanmasına rağmen sahnede kalmaya devam etti. Dizinin setinde yaşanan bu olay, oyuncunun profesyonelliği ve azmi ile büyük takdir topladı. Elindeki yaraya rağmen işini aksatmadan sürdüren Kılıç, hem izleyicilerden hem de ekip arkadaşlarından övgüler aldı.