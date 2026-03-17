Uzak Şehir Neden Yayınlanmadı? Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu!

Kanal D’nin pazartesi akşamlarını domine eden, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı reyting rekortmeni dizi "Uzak Şehir", bu hafta ekrana gelmeyince izleyicilerini meraklandırdı. Sosyal medyada "Dizi mi bitti?" soruları sorulurken, Kanal D yayın akışındaki değişikliğin sebebi ve yeni bölüm tarihi netleşti.

Kandil Arası: Uzak Şehir Yerine "Kandil Özel"

Fenomen dizinin 54. bölümünün yayınlanması beklenen 16 Mart Pazartesi akşamı, Kanal D yayın akışında zorunlu bir değişikliğe gitti.

Yayın Akışı Değişikliği: Saat 19:30’da ekranlara gelen "Kandil Gecesi Özel" programı nedeniyle dizinin yeni bölümü bir hafta kaydırıldı.

Hasret Gideren Tekrar: Yeni bölüm heyecanını bir hafta sonraya saklayan kanal, saat 21:00’da Uzak Şehir’in kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tekrar bölümünü ekrana getirdi.

54. Bölüm Ne Zaman?

Mardin’in büyüleyici atmosferinde geçen ve Albora ailesinin sırlarını konu alan dizinin yeni bölümü için takvimler işaretlendi.

Yeni Bölüm Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi

Saat: 20:00

Uzak Şehir 54. Bölümde Neler Bekleniyor?

Son olarak 53. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide; Cihan Albora’nın (Ozan Akbaba) ailesini koruma mücadelesi ve Alya (Sinem Ünsal) ile olan gerilimli ama bir o kadar da çekici ilişkisi yeni bir boyuta taşınacak. Özellikle Ozan Akbaba’nın haftalık kazancıyla gündeme geldiği bu günlerde, 54. bölümün reytinglerde yeni bir rekor kırması bekleniyor.