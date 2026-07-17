Uzak Şehir Hayranlarına Müjde! Beklenen Haber Geldi

Televizyonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Uzak Şehir sezon finalinin ardından izleyicisini merakta bırakmıştı. Özellikle final bölümündeki gelişmeler sosyal medyada günlerce konuşulurken şimdi herkesin aklındaki tek soru aynı: Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Beklenen haber sonunda geldi ve dizinin yeni sezon planı netleşmeye başladı.

Yeni Sezon Hazırlıkları Başlıyor

Kulislerden gelen bilgilere göre Uzak Şehir ekibi ağustos ayının sonunda yeniden sete çıkacak. Yaz arasının ardından oyuncular ve teknik ekip yeni sezon için hazırlıklara başlayacak. Çekimlerin başlamasıyla birlikte dizinin yeni bölümleri için yoğun bir tempo da start almış olacak.

Her sezon reytinglerde zirveye oynayan dizinin yeni dönemde de aynı iddiasını sürdürmesi bekleniyor.

Eylül Ayında Ekranda Olması Bekleniyor

Set çalışmalarının ağustos sonunda başlamasıyla birlikte dizinin eylül ayında yeniden Kanal D ekranlarında olması bekleniyor. Henüz resmi yayın tarihi açıklanmasa da hazırlık takvimi dizinin yeni sezonda fazla bekletmeden izleyiciyle buluşacağını gösteriyor.

Sezon finalinden bu yana sosyal medyada sık sık gündem olan yapım için heyecan her geçen gün daha da artıyor.

Sezon Finali Çok Konuşuldu

63. bölümle sezon arasına giren dizide en çok konuşulan anlardan biri Alya ve Cihan'ın düğün sahnesi olmuştu. Final bölümündeki gelişmeler izleyiciyi yeni sezona dair pek çok soru işaretiyle baş başa bırakırken yeni bölümlerde yaşanacak sürprizler şimdiden merak konusu oldu.

Kadroda Kimler Yok?

Yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yaşandı. Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu Şahin rolündeki Alper Çankaya ve Demir karakterini canlandıran Ferit Kaya sezon finaliyle birlikte diziye veda etti.

Şimdi gözler hem yeni sezonda hikâyeye katılacak isimlerde hem Uzak Şehir'in açıklanacak resmi yayın tarihinde. Dizinin hayranları ise eylül ayında yeniden ekran başına geçmek için geri sayıma başlamış durumda.