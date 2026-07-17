Edis Servet Döktü! Çeşme'deki Villasının Fiyatı Şoke Etti

Edis son dönemde hem müzik kariyeriyle hem yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısa süre önce Ricky Martin ile aynı sahneyi paylaşarak çocukluk hayalini gerçekleştiren ünlü şarkıcı şimdi de Çeşme'den aldığı lüks villayla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kazancını Taşa Toprağa Yatırdı

Yoğun konser maratonuyla yıl boyunca sahneden sahneye koşan Edis kazandığını gayrimenkule değerlendirmeyi tercih etti. Özellikle son yıllarda birçok ünlü ismin yatırım yaptığı Çeşme bu kez Edis'in yeni adresi oldu.

Ünlü şarkıcının tercihini İzmir'in gözde bölgelerinden Dalyan'dan yana kullandığı konuşuluyor. Sakız Adası manzarasına sahip olduğu belirtilen lüks villa hem konumu hem özellikleriyle dikkat çekiyor.

Fiyatı Gündem Oldu

Kulislerde konuşulan rakamlara göre Edis yeni evi için yaklaşık 1 milyon doları gözden çıkardı. Bugünkü kurla bu rakam yaklaşık 47 milyon TL'ye denk geliyor. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken birçok kişi ünlü şarkıcının yaptığı yatırımı konuşmaya başladı.

Lüks villanın sadece fiyatı değil manzarası ve bulunduğu bölge de merak konusu oldu.

Dekorasyonla da Yakından İlgileniyor

İddialara göre Edis evi satın aldıktan sonra işi sadece anahtarı teslim almakla bırakmadı. Villanın dekorasyon süreciyle de birebir ilgilenmeye başladı. Evin iç tasarımında kendi zevkini yansıtmak isteyen şarkıcının birçok detayı yakından takip ettiği konuşuluyor.

Bu yüzden yeni evinin tamamen kendi tarzını yansıtacak şekilde hazırlanması için özel bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Başarılarını Yatırıma Dönüştürüyor

Son dönemde hem müzik projeleri hem sahne performanslarıyla yoğun bir tempo yaşayan Edis elde ettiği kazancı doğru değerlendiren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Kariyerindeki yükselişini gayrimenkul yatırımlarıyla destekleyen ünlü şarkıcı Çeşme'deki yeni villasıyla bir kez daha magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Görünen o ki Edis, sadece sahnede değil yatırım konusunda da sağlam adımlar atmaya devam ediyor.