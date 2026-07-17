Türkan Şoray'dan Alkış Alan Davranış! Herkes Aynı Yorumu Yaptı

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Türkan Şoray bu kez ne bir film ne de bir tatil karesiyle gündeme geldi. Usta sanatçı yıllar önce kurulmasına öncülük ettiği okulun düzenlediği "Yıl Sonu Çocuk Şenliği"ne katılarak hem öğrencileri hem velileri mutlu etti. Etkinlikten paylaştığı samimi kareler ise kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çocukların Heyecanına Ortak Oldu

Şenliğe katılan Türkan Şoray salonun en ön sırasında çocukların gösterilerini büyük bir dikkatle izledi. Miniklerin sahnedeki performansını alkışlayan usta oyuncunun yüzündeki mutluluk da kameralara yansıdı. Çocukların heyecanı kadar velilerin gururu ve öğretmenlerin mutluluğu da etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Duygusal Mesajıyla Takdir Topladı

Etkinliğin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şoray yaşadığı güzel anları takipçileriyle paylaştı. Çocukların gösterilerini "harika" olarak nitelendiren usta sanatçı salondaki atmosferi ise "sıcak bir aile ortamı" sözleriyle anlattı.

Paylaşımında okul müdürü Resul Yiğit'e etkinliğe katılan Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar'a teşekkür eden Şoray yıl boyunca emek veren öğretmenleri de unutmadı. Onlara sevgi ve saygılarını ileterek verdikleri emek için teşekkür etti.

Tatilden Okul Ziyaretine

Kısa süre önce Bozburun'da yaptığı tekne tatiliyle gündeme gelen Türkan Şoray ardından kızı Yağmur Ünal ile birlikte paylaştığı nostaljik Simi Adası fotoğraflarıyla da hayranlarından beğeni toplamıştı. Şimdi ise okul ziyaretinden paylaştığı görüntülerle bambaşka bir yönünü gösterdi.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Şoray'ın çocuklarla bir araya geldiği anlar ve içten mesajı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri usta sanatçının sadece Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı değil aynı zamanda eğitime ve çocuklara verdiği değerle de örnek olduğunu dile getirdi. Görünen o ki Türkan Şoray yıllar geçse de zarafeti, samimiyeti ve duyarlı tavrıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.