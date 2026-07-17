Fatma Soydaş Ve Efe Beycan İçin O İddia Gündem Oldu!

Fatma Soydaş ile Efe Beycan'a ait olduğu öne sürülen dudak dudağa görüntü sosyal medyada gündem oldu. Videonun gerçek mi yoksa yapay zekâ ürünü mü olduğu ise hâlâ netlik kazanmadı.

Fatma Soydaş Ve Efe Beycan İçin O İddia Gündem Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 12:30

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri yine Fatma Soydaş oldu. Daha önce Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla geniş bir kitle tarafından tanınan Soydaş kısa süre önce "Zebani Efe" lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını açıklamıştı. Bu sürpriz ilişki zaten sosyal medyada uzun süre konuşulurken şimdi de ortaya çıkan yeni bir görüntü tartışmaları iyice alevlendirdi.

Sürpriz Aşk Herkesi Şaşırttı

Fatma Soydaş ile Efe Beycan'ın ilişkisini duyurması takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı. Birbirinden oldukça farklı tarzlara sahip olan ikilinin birlikte olması sosyal medyada binlerce yorum aldı. Kimi bu ilişkiye destek verirken kimi ise sürpriz birlikteliği beklemediğini söyledi.

İlişki haberinin ardından gözler tamamen ikilinin sosyal medya hesaplarına çevrildi. Paylaştıkları içerikler ve birlikte verdikleri pozlar da kısa sürede gündem olmayı başardı.

Tartışılan Görüntü Olay Yarattı

Tam da bu sırada internette hızla yayılan bir görüntü yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fatma Soydaş ile Efe Beycan'a ait olduğu öne sürülen dudak dudağa öpüşme görüntüsü kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Ancak görüntünün gerçek olup olmadığı konusunda şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar videonun gerçek olduğunu savunurken bazıları ise yapay zekâyla oluşturulan deepfake teknolojisi kullanılarak hazırlanmış olabileceğini iddia ediyor.

Gözler Çiftten Gelecek Açıklamada

Ortaya çıkan görüntülerle ilgili Fatma Soydaş veya Efe Beycan cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle görüntünün gerçekliği konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değil.

Şimdilik sosyal medyada farklı iddialar konuşulmaya devam ederken birçok kişi de çiftten gelecek açıklamayı bekliyor. Olayın nasıl sonuçlanacağı ve görüntülerle ilgili net bilginin ne zaman ortaya çıkacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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