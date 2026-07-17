Mahkeme Kararını Verdi! Sıla Gençoğlu İçin Kritik Gelişme

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Sıla Gençoğlu hakkında mahkemenin kararı açıklandı. Dosyada bazı isimler tutuklanırken, Sıla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme Kararını Verdi! Sıla Gençoğlu İçin Kritik Gelişme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 12:42

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu da yer alırken savcılık ve mahkeme sürecinin ardından hakkında verilen karar netleşti. Aynı soruşturmada bazı isimler tutuklanırken bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda Çok Sayıda İsim Gözaltına Alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından birçok kişinin de aralarında bulunduğu toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından dosya savcılığa taşındı ve ifadeler alındı.

Mahkemeden Farklı Kararlar Çıktı

Savcılıktaki işlemlerin ardından bazı şüpheliler hakkında tutuklama talep edilirken bazı isimler için adli kontrol istendi. Mahkeme değerlendirmesinin ardından şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.

Sıla Gençoğlu Hakkındaki Karar Belli Oldu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Sıla Gençoğlu da savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Sıla Gençoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma ise henüz tamamlanmış değil. Yetkililer dosyayla ilgili incelemelerini sürdürürken hukuki sürecin ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor. Mahkemenin verdiği mevcut kararlar soruşturmanın devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor ve dosyayla ilgili nihai karar ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

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