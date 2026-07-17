Oktay Kaynarca'nın Gizlediği Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Oktay Kaynarca yıllar önce türkü albümü çıkarmayı planladığını ilk kez anlattı. Ünlü oyuncunun samimi itirafı ve "Az kalsın türkücü oluyordum" sözleri gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın Gizlediği Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 12:23

Oktay Kaynarca'yı yıllardır oyunculuğuyla tanıyoruz. Rol aldığı diziler canlandırdığı unutulmaz karakterler derken onu hep ekranlarda izledik. Ama meğer bir dönem bambaşka bir hayali varmış. Ünlü oyuncu yaptığı samimi açıklamayla az daha oyunculuk yerine müzik dünyasına adım atacağını anlattı.

Türkü Albümü Hayali Varmış

Müzisyen Murat Yeter'in hazırladığı ve arşiv niteliği taşıyan Folk albümünde "Gesi Bağları" türküsünü seslendiren Oktay Kaynarca Yeter'in YouTube programına konuk oldu. Sohbet sırasında anlattıkları ise izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Kaynarca yıllar önce Murat Yeter'le bir gece kulübünde buluştuklarını ve o dönem büyük bir cesaretle türkü albümü yapmak istediğini söyledi. O günleri hatırlayan oyuncu "Sana 'Bana türkü albümü yapar mısın?' demiştim. O zamanın hevesi, biraz fazla özgüven ve belki de tatlı bir hadsizlikti. Az kalsın türkücü oluyordum ama sonunda oyuncu oldum." diyerek kahkahalara neden oldu.

Samimiyetin Daha Önemli Olduğunu Söyledi

Kaynarca müziğe bakış açısını da içten bir şekilde anlattı. Ona göre şarkı söylerken en önemli şey kusursuz ses ya da teknik değil, dinleyiciye duyguyu geçirebilmek.

Ünlü oyuncu "Notalara eksiksiz basmaktan çok, samimi söylemeyi seviyorum." diyerek müziğin teknikten önce his işi olduğuna inandığını dile getirdi.

Hayranlarını Şaşırtan Açıklama

Oyunculuk kariyerinde büyük başarılara imza atan Oktay Kaynarca'nın yıllar önce türkü albümü çıkarmayı düşündüğünü öğrenen hayranları da bu itirafa şaşırdı. Sosyal medyada birçok kişi Kaynarca'nın sesini beğendiğini söylerken bazı takipçileri ise "Belki de gerçekten iyi bir türkücü olabilirdi." yorumunu yaptı.

Bu samimi itiraf Oktay Kaynarca'nın bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkarırken başarılı oyuncunun doğallığı ve içten tavırları bir kez daha sevenlerinin beğenisini kazandı.

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