Uzak Şehir 3. Sezonuyla Ekranlara Dönüyor: "Bomba Gibi Bir Sezon Geliyor!"

Kanal D'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Uzak Şehir merakla beklenen üçüncü sezonuyla yayın maratonuna yeniden başlıyor. AyNa Yapım imzası taşıyan ve çekimleri Mardin'in büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen dizinin oyuncu kadrosu yeni sezona dair heyecanlarını ve ipuçlarını paylaştı. Başrol oyuncularından kadroya yeni katılan isimlere kadar tüm ekibin birleştiği ortak mesaj ise net: Uzak Şehir'de tüm dengeler değişiyor!

Cihan Sertleşiyor, Alya Mantığıyla Hareket Ediyor

Dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal karakterlerinin yeni sezondaki dönüşümlerini değerlendirdi. Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba bu sezon merhametli yönü törpülenmiş daha çetin ve affetmesi zor bir Cihan izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti.

Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal ise Alya'nın yine kendi doğrularından şaşmayacağını ancak bu kez duygularından ziyade mantığıyla hareket edeceğini vurguladı. Ünsal, Cihan ve Alya arasındaki tansiyonun ilk sezondaki seviyeye çıkacağını ve aralarındaki güçlü çekimin ekran başındakileri etkileyeceğini dile getirdi.

Tüm Karakterlerde Büyük Dönüşüm Ve Ağır Sınavlar

Dizinin diğer sevilen oyuncuları da yeni sezon heyecanlarını şu sözlerle paylaştı:

Gonca Cilasun (Sadakat): Sadakat'in kaygı ve korkularının gerçeğe dönüştüğünü 3. sezonun özellikle Sadakat başta olmak üzere tüm karakterler için büyük sınavlara gebe olduğunu ifade etti.

Sahra Şaş (Nare): Mardin'i ve seti çok özlediklerini belirten Şaş, Nare'nin yeni sezonda dönüşümden en çok etkilenen isimlerden biri olacağını söyledi.

Müfit Kayacan (Ecmel): Hikayede yeni bir dönemin başladığını müjdeleyen usta oyuncu "İki dalımı kestiler. Bir tek filizim kaldı o da torunum. Onu mutlaka alacağım" sözleriyle Ecmel'in yeni sezondaki en büyük motivasyonunu özetledi.

Atakan Özkaya (Kaya), Dilin Döğer (Zerrin) ve İlkay Kayku (Fidan): Karakterlerin iç dünyalarına daha fazla inileceğini yeni sırlar ve çatışmalarla alıştıkları dünyanın daha da genişleyeceğini vurguladılar.

Kadroya Yeni Katılan İsimler: Büyük Bir Takıma Transfer Olmuş Gibiyiz

Sezonda hikayeye dahil olan yeni karakterler de projenin başarısına katkı sağlamak için heyecanlı olduklarını belirtti. Karakterlerden Kartal'a hayat veren usta oyuncu Mustafa Avkıran rüştünü ispatlamış bir projeye katılmanın büyük bir sorumluluk getirdiğini ifade etti.

Budapeşte'de restoran işleten kendinden emin şef Enver karakteriyle kadroya katılan Onur Özaydın ise "Kendimi büyük bir takıma transfer olmuş gibi hissediyorum" diyerek Enver'in geçmişteki ilişkisinin hikayenin merkezinde yer alacağını aktardı.

Uzak Şehir sürprizlerle dolu 3. sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!