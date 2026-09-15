Beyza Gümülcine Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde Leyla Breger Karakteriyle Geliyor!

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Güneşin Doğduğu Yer izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını TİMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin güçlü senaryosu Yıldız Tunç'un imzasını taşırken yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali gibi iki başarılı isim oturuyor. Merakla beklenen dev yapım Perşembe akşamı yayınlanacak ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek.

Cesur ve Mücadeleci: Leyla Breger

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birine hayat veren güzel ve yetenekli oyuncu Beyza Gümülcine izleyici karşısına Leyla Breger rolüyle çıkacak. Almanya'da kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış yarı Türk yarı Alman bir kadın olan Leyla hayatın karşısına çıkardığı tüm zorluklara göğüs geren son derece güçlü ve fedakar yapısıyla ön plana çıkacak. Duygularının arkasında dimdik duran ve sevdiklerine yürekten bağlı olan Leyla hikayenin kilit isimlerinden biri haline geliyor.

Almanya'dan 90'ların Adana'sına Uzanan Dev Aşk

Dizide ana ekseni oluşturan en önemli unsur ise Leyla ile Kenan Kozan (Burak Özçivit) arasındaki fırtınalı ve unutulmaz aşk olacak. İkilinin Almanya'da kesişen yolları onları 90'ların Adana'sına kadar uzanan derin ve sarsıcı bir serüvenin içine sürükleyecek.

Leyla'nın mücadeleci ve cesur ruhu ile Kenan'ın güçlü ve sahiplenici tavrı birleştiğinde dönemin kendine has ruhu ve Adana'nın sıcak atmosferi ekranlara taşınacak. Birbirlerine duydukları sarsılmaz sevgi ve bağlılıkla sınanacak olan Leyla ve Kenan çifti şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak ve ekran başındakileri etkileyecek ikilileri arasında gösteriliyor.

Zengin oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve nostaljik dokusuyla dikkat çeken Güneşin Doğduğu Yer Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında!