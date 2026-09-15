Nihal Yalçın ve Berker Güven'in Çeşme Kaçamağı! Plajda Tavla ve Deniz Keyfi

Nihal Yalçın ve sevgilisi Berker Güven Çeşme'de görüntülendi. Tavla oynayıp denize giren ünlü çiftin keyifli plaj halleri haberimizde.

Nihal Yalçın ve Berker Güven'in Çeşme Kaçamağı! Plajda Tavla ve Deniz Keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 09:39

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen oyuncu çiftlerinden Nihal Yalçın ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven yazın son günlerini değerlendirmek üzere Çeşme'yi tercih etti. Uzun süredir mutlu giden birliktelikleriyle adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift Çeşme'nin popüler plajlarından birinde objektiflere takıldı. Güneşin ve sıcak havanın tadını çıkaran ikilinin plajdaki keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Önce Tavla Turnuvası Sonra Serin Sular

Şehrin gürültüsünden ve iş yoğunluğundan uzaklaşarak tatilin tadını çıkaran ünlü sevgililer plajda geçirdikleri zamanı eğlenceli aktivitelerle değerlendirdi. Sıcak havanın son günlerinde uzun süre güneşlenen Nihal Yalçın ve Berker Güven daha sonra şezlonglarında baş başa tavla oynadı. Çekişmeli ve kahkaha dolu geçen tavla partisinin ardından ikili, serinlemek için Ege'nin berrak sularına bıraktı kendini.

Şezlongda Baş Başa Sohbet

Deniz keyfinin ardından yeniden şezlonglarına geçen ünlü çift kurulanıp uzun süre sohbet etti. Tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ancak romantik ve sakin tavırlarından ödün vermeyen ikili gün boyu Ege sahilinin ve güneşin tadını doyasıya çıkardıktan sonra akşam saatlerine doğru plajdan ayrıldı.

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