Şevval Sam'dan "Ben Oldum" Diyen Yeni İsimlere Mesaj: "Ben Bedeller Ödeyerek Geldim!"

Türk müziğinin ve ekranların usta ismi Şevval Sam sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak sektördeki yeni isimler hakkında epey çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sektöre adım atar atmaz "ben oldum" edasıyla hareket eden yeni nesil sanatçılara dair gelen sorulara içtenlikle yanıt veren ünlü isim kendi kariyer yolculuğundan örnekler vererek dikkat çekici mesajlar verdi açıkçası.

"Ben Matematik Üzerine Kurdum Cevaplarımı Aldım"

Sanat hayatındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi, güçlü sesi ve oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şevval Sam başarısının asla bir tesadüf olmadığını vurguladı. Sektörde kalıcı olabilmek için ciddi emek harcanması gerektiğinin altını çizen usta sanatçı, içini şöyle döktü:

"Ben her şeyi bir matematik üzerine kurdum açıkçası. Bedeller ödeyerek bugünlere geldim ve çok şükür cevaplarımı da aldım. Ama yine de kimseyi yargılamak taraftarı değilim, herkesin kendine göre bir öğrenme ve olgunlaşma süreci var neticede."

"Kimseyi Yargılamıyorum Zamanla Öğrenecekler"

Kendi kariyer basamaklarını tırmanırken büyük tecrübeler edindiğini ve ağır bedeller ödediğini belirten Şevval Sam genç isimlere karşı yıpratıcı bir dil kullanmaktan özenle kaçındı. Genç sanatçıların erken gelen "olduk" hissiyatına kapılmalarını hayatın ve sektörün doğal bir evresi olarak yorumlayan güzel sanatçı zamanla herkesin kendi tecrübesiyle pişeceğini ifade etti.

Kendi yol haritasını her zaman disiplin ve mantık süzgecinden geçirerek çizdiğini belirten Şevval Sam bu samimi açıklamalarının ardından sahneye çıkarak kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Bakalım usta sanatçının bu 'matematik' vurgusu genç popçular arasında bir tartışma başlatacak mı?