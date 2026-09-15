28 Yıl Sonra Gelen Sürpriz! Hülya Avşar, Ah Be Güzelim Remiks Klibiyle Geri Döndü

Hülya Avşar'ın 28 yıllık efsane şarkısı Ah Be Güzelim, Catwork remiksi ve yeni klibiyle yayınlandı. İddialı klibin detayları haberimizde.

28 Yıl Sonra Gelen Sürpriz! Hülya Avşar, Ah Be Güzelim Remiks Klibiyle Geri Döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 10:05

Türk pop müziğinin ve ekranların unutulmaz isimlerinden Hülya Avşar 28 yıl önce müzik dünyasına damga vuran efsane şarkısı Ah Be Güzelim ile yeniden dinleyicilerin karşısına çıktı. Yıllar geçmesine rağmen popülaritesini kaybetmeyen zamansız eser hazırlanan yeni remiks versiyonuyla müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.

Catwork Remix Versiyonu Video Klibiyle Yayında

Hülya Avşar'ın ilk kez 1990'lı yılların sonunda müzikseverlerle buluşturduğu hit parçası modern dokunuşlarla yeniden düzenlendi. 14 Ağustos tarihinde dijital müzik platformlarında yayınlanan "Ah Be Güzelim - Catwork Remix" kısa sürede dinleyicilerin beğenisini toplayarak radyo ve dijital listelerde üst sıralara tırmandı.

Şarkının gördüğü büyük ilginin ardından vakit kaybetmeden klip çekimleri için kamera karşısına geçen Hülya Avşar merakla beklenen video klibi de izleyicilerin beğenisine sundu.

İddialı Görüntüleri ve Şıklığıyla Klibe Damga Vurdu

Yayınlanan yeni video klipte Hülya Avşar'ın birbirinden farklı, iddialı ve zamana meydan okuyan stilleri dikkat çeken en önemli detaylar arasında yer aldı. Görsel şöleniyle ve enerjisiyle adından söz ettiren ünlü sanatçı 28 yıl sonra aynı şarkıyla hem eski hayranlarına nostalji yaşattı hem de yeni nesil müzikseverlerin radarına girmeyi başardı.

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