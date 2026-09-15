Murat Dalkılıç'tan Polatlı’da Zafer Coşkusu! Binlerce Kişi Şarkılarına Eşlik Etti

Murat Dalkılıç Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Polatlı Meydanı'nda sahne aldı. Dalkılıç'ın konser detayları ve turne takvimi haberimizde.

Murat Dalkılıç'tan Polatlı’da Zafer Coşkusu! Binlerce Kişi Şarkılarına Eşlik Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 10:38

Pop müziğin başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde sahne aldı. Kutlama programının son gününde gerçekleşen konserde ünlü popçu binlerce müzikseverle bir araya gelerek zafer coşkusuna ortak oldu. Kendine has sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle Polatlı Meydanı'nı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Dalkılıç sergilediği performansla büyük alkış topladı.

Hit Şarkılarını Polatlı Meydanı'nda Hep Bir Ağızdan Söyledi

Kariyerinin ilk yıllarından bu yana müzik listelerinde fırtınalar estiren ve hafızalara kazınan hit şarkılarını arka arkaya seslendiren Murat Dalkılıç konser alanında adeta müzik ziyafeti sundu. Polatlı Meydanı'nı dolduran binlerce coşkulu kalabalık ünlü sanatçının ritmik ve duygusal parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti. Zaferin gururunun ve coşkusunun üst seviyede yaşandığı gecede Dalkılıç sahnede kalma performansıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Konser Maratonu İzmir, Ankara Ve İstanbul'da Devam Edecek

Sakarya Zaferi kutlamalarındaki başarılı performansının ardından ara vermeden turne programına devam edecek olan Murat Dalkılıç sonbahar döneminde de büyük şehirlerdeki açık hava ve sahne performanslarıyla hayranlarıyla buluşmayı sürdürecek. Başarılı popçunun merakla beklenen gelecek konser takvimi ise şu şekilde açıklandı:

18 Eylül: İzmir Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

26 Eylül: Ankara ATO Congresium

10 Ekim: İstanbul Paribu Vadi Açıkhava

Müzik maratonuna hız kesmeden devam eden Dalkılıç iddialı sahne şovlarını Türkiye'nin farklı noktalarındaki dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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