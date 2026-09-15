Anne Olmak İçin Gün Sayıyor! Melike Şahin'den Karnı Burunda Pozlar

Müzik dünyasının kendine has tarzı, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan başarılı sanatçısı Melike Şahin şimdilerde hayatının en özel ve heyecanlı günlerini yaşıyor. İlk bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçen ünlü şarkıcı hamilelik sürecine dair yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Karnı burnunda verdiği samimi ve neşeli pozlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündeme oturdu.

Geri Sayım Başladı: Hayranlarından Beğeni ve Tebrik Yağdı

Geçtiğimiz yıllarda sessiz sedasız nikah masasına oturarak hayatını birleştirdiği eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Melike Şahin annelik heyecanını hayranlarıyla paylaştı. Doğuma oldukça kısa bir süre kala objektif karşısına geçen güzel şarkıcı doğal güzelliği ve hamilelik stiliyle göz doldurdu.

Karnı belirginleşen ve annelik heyecanı yüzüne yansıyan Melike Şahin'in sosyal medya hesabından yayınladığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isimlerin ve yakın dostlarının da tebrik mesajları yağdırdığı paylaşıma dinleyicileri "Harika görünüyorsun", "Sağlıkla kucağına almanı dileriz", "En güzel anne" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Annelik Heyecanına Rağmen Müzikten Kopmuyor

Büyük bir sabırsızlıkla bebeğine kavuşacağı günü bekleyen Melike Şahin hamilelik sürecinde de zaman zaman dinleyicileriyle iletişimde kalmayı ihmal etmedi. Anne olmak için gün sayan güzel sanatçı doğum öncesinde moral depolarken bir yandan da sağlıkla bebeğini kucağına alacağı anı bekliyor. Şahin'in doğum sonrası kısa bir dinlenme sürecinin ardından yeniden müzik çalışmalarına odaklanması bekleniyor.