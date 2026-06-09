Uyuşturucu Testinde Çelişki! Mabel Matiz Adalet Vurgusu Yaptı

Mabel Matiz hakkında çıkan uyuşturucu test sonucu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Aynı gün farklı bir laboratuvarda yaptırdığı testin negatif çıktığını belirtti.

Uyuşturucu Testinde Çelişki! Mabel Matiz Adalet Vurgusu Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 19:30

Son günlerde sosyal medyada ve magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri Mabel Matiz oldu. Ünlü sanatçının hakkında çıkan uyuşturucu testi sonuçları ortalığı karıştırdı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede idrar ve saç örneklerinde bazı maddelere rastlandığı iddia edilince konu kısa sürede büyük bir tartışmaya dönüştü.

Aynı Gün İki Farklı Test Sonucu

İşin dikkat çeken kısmı ise şarkıcının aynı gün içinde farklı bir laboratuvarda da test yaptırmış olması. Matiz bağımsız bir laboratuvarda yapılan testin sonucunun negatif çıktığını söyleyerek ortaya ciddi bir çelişki olduğunu dile getirdi.

Yani bir tarafta resmi kurumun raporu diğer tarafta ise özel laboratuvar sonucu var. Bu durum da doğal olarak “nasıl böyle bir fark olur?” sorusunu beraberinde getirdi.

“Ortada Bir Yanlışlık Var” Dedi

Mabel Matiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları net bir şekilde reddetti. Oldukça sakin ama bir o kadar da şaşkın bir üslupla konuşan sanatçı “Ortada mutlaka bir yanlışlık var” diyerek rapora güvenmediğini ifade etti.

Sevenlerine de seslenen Matiz yanlış anlaşılmaların düzeltilmesini istedi ve süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Adalete Güven Vurgusu

Sanatçı açıklamasında sadece durumu yalanlamakla kalmadı aynı zamanda yasal sürece de güven duyduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine inandığını belirterek bu hatanın en kısa sürede ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.

Ayrıca kan ve saç testlerinin sonuçlarını da beklediğini onların da aynı şekilde temiz çıkacağından emin olduğunu ifade etti.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim resmi raporlara dikkat çekerken diğer kesim Matiz’in açıklamalarına destek verdi ve sürecin netleşmesini beklemeyi tercih etti.

Tartışma büyürken herkesin ortak noktası ise şu oldu: Sonuç ne olursa olsun bu olay daha uzun süre gündemde kalacağa benziyor.

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