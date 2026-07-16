Özcan Deniz Annesinin Hayatını Beyaz Perdeye Taşımaya Hazırlanıyor

Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’in zorlu yaşam mücadelesini "Fareli Ev" adını verdiği yeni sinema filmiyle beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Özcan Deniz Annesinin Hayatını Beyaz Perdeye Taşımaya Hazırlanıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 18:41

Ünlü sanatçı Özcan Deniz geçmişini mercek altına alan kişisel bir sinema projesi için hazırlıklara başladı. Deniz, uzun süredir devam eden küslüğün ardından geçtiğimiz dönemde barıştığı annesi Kadriye Deniz’in hayatını beyazperdeye taşımaya karar verdi. "Fareli Ev" adını taşıyacak olan yapım, ünlü yönetmen ve oyuncunun çocukluk anılarından yola çıkarak şekillenecek dramatik bir kurguya sahip olacak.

Senaryo İçin Uluslararası İş Birliği

Özcan Deniz filmin sadece yönetmenliğini üstlenmekle kalmayıp aynı zamanda senaryosunu da bizzat kendisi kaleme alıyor. Projenin uluslararası standartlarda bir anlatı diline sahip olması için hazırlık sürecini profesyonel bir ekiple yürüten sanatçı önemli bir iş birliğine imza attı. Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan TRT 12 Punto kapsamında Türkiye'ye gelen uluslararası senaryo danışmanı Laura Piani ile bir araya gelen Deniz hikayenin dramatik yapısını güçlendirmek amacıyla fikir alışverişinde bulundu. 

"Becerilerimin Olgunlaşması Gerekiyordu"

Projenin detaylarını TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşan "12 Punto Özel" adlı programda paylaşan Özcan Deniz bu filmin kariyerindeki önemini vurguladı. Hikayenin teknik olarak olgun bir dönemde çekilmesi gerektiğini belirten ünlü sanatçı bu yapım için hem mesleki becerilerinin hem yaşının belirli bir seviyeye ulaşmasını beklediğini ifade etti. Filmin sadece basit bir geçmiş anlatısı olmadığını söyleyen Deniz, çocukluk yıllarında deneyimlediği olaylardan yola çıkılarak sinematik kurgunun inşa edildiğini dile getirdi.

"Neler Çektiğini En İyi Ben Bilirim"

Annesi Kadriye Deniz'in ne çocukluğunu ne gençliğini hakkıyla yaşayabildiğini söyleyen ünlü isim onun hayat mücadelesine ve çektiği sıkıntılara çocukları arasında en yakından tanıklık eden kişinin kendisi olduğunu belirtti. Gerçek hayatından derin izler taşıyacak olan "Fareli Ev" filminin aile içindeki geçmiş bağları ve kökleri yeniden canlandıracağını uman sanatçı bu projenin tüm aile bireyleri için geçmişi hatırlatıcı bir hafıza tazeleme işlevi göreceğini kaydetti.

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