“Uykucu” Filminin Afişi Yayınlandı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, 29 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanan ‘Uykucu’ filminin merakla beklenen afişi görücüye çıktı. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği film; yayınlanan afişleriyle izleyicilere aksiyon dolu atmosferinden ilk ipuçlarını veriyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, senaryosunu Kubilay Tat’ın üstlendiği ‘Uykucu’, gizli bir örgütün ölümcül oyununda kesişen iki yaralı ruhun hikayesini konu alıyor. Poll Films imzası taşıyan yapım, aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimlerin de yer aldığı ‘Uykucu’, 29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.