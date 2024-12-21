Uyku Apnesi Nedir? Uykuda Solunum Sorunlarına Karşı Çözümler

Özellikle horlama, gün içinde halsizlik ve uykuda solunum durmaları gibi belirtilerle kendini gösteren uyku apnesinin tedavi edilmediği takdirde kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon gibi ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Uyku apnesinin en yaygın türü olan obstrüktif uyku apnesinin, üst solunum yollarındaki tıkanıklık nedeniyle ortaya çıktığını ifade eden Dr. Tekinalp, şunları söyledi:

"Uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durması, yalnızca uyku kalitesini değil, genel sağlığı da ciddi şekilde etkiler. Sabah yorgun uyanma, dikkat eksikliği, depresif ruh hali ve hafıza problemleri gibi günlük yaşamı zorlaştıran pek çok sorun, uyku apnesiyle ilişkilidir."

Tedavi Yöntemleri

Op. Dr. Tekinalp, uyku apnesinin tedavisinde kişiye özel yaklaşımların önemine dikkat çekerek, CPAP cihazlarının bu alandaki etkinliğini vurguladı. Bu cihazların, uyku sırasında hava yollarının açık kalmasını sağlayarak kesintisiz bir uyku sunduğunu belirtti. Ancak tedavide yalnızca cihazların yeterli olmadığını, hastaların yaşam tarzında da değişiklikler yapması gerektiğini ekledi:

"Kilonun kontrol altına alınması, sigara ve alkol gibi alışkanlıkların bırakılması ve düzenli egzersiz, tedavi sürecini destekler. Bazı hastalar için ağız aparatları da etkili bir alternatif olabilir."

Cerrahi Müdahaleler

Dr. Tekinalp, cerrahi müdahalelerin özellikle diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girdiğini belirtti. Geniz eti veya küçük dil gibi tıkayıcı dokuların çıkarılması ya da küçültülmesiyle hava yollarının daha açık hale getirildiğini ifade etti:

"Cerrahi tedavi kararını verirken hasta detaylı bir şekilde değerlendirilir. Amacımız, hastalarımızın sağlıklı bir nefes almasını ve yaşam kalitelerini artırmalarını sağlamaktır."

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Op. Dr. Yalçın Tekinalp, uyku apnesi belirtileri yaşayan bireylerin gecikmeden bir uzmana başvurmaları gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı:

"Uyku apnesi sadece bir uyku sorunu değil, tüm vücudu etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Batıgöz Sağlık Grubu olarak, Balçova Tıp Merkezi'nde uyku apnesi teşhis ve tedavisinde en güncel yöntemleri kullanıyoruz. Sağlığınız için belirtileri hafife almayın, erken teşhis hayat kurtarır."