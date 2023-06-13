  • 13 HAZİRAN Salı 15:21
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

“Üvey Anne” dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi 19 Haziran Pazartesi günü ekran serüvenine başlıyor.

“Üvey Anne” dizisinin yayın tarihi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-06-2023 11:58

 

2. tanıtımı yayınlanan ve kısa sürede sosyal medyada beğeni toplayan Üvey Anne’nin senaryosu gerçek bir hikâyeden yola çıkıyor. Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş’ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli’nin yönettiği Üvey Anne çok yakında atv ekranlarında.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan kadrosunda yer aldığı Üvey Anne dizisi 19 Haziran Pazartesi akşamı atv’de


 

 

Benzer Haberler
Yalı Çapkını oyuncuları sezon finalini kutladı Yalı Çapkını oyuncuları sezon finalini kutladı
Maviye Sürgün'ün ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı! Maviye Sürgün'ün ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı!
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi