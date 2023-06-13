“Üvey Anne” dizisinin yayın tarihi belli oldu

2. tanıtımı yayınlanan ve kısa sürede sosyal medyada beğeni toplayan Üvey Anne’nin senaryosu gerçek bir hikâyeden yola çıkıyor. Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş’ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli’nin yönettiği Üvey Anne çok yakında atv ekranlarında.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan kadrosunda yer aldığı Üvey Anne dizisi 19 Haziran Pazartesi akşamı atv’de



