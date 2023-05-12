Üvey Anne dizisine sürpriz isim!

atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Üvey Anne’ dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Üvey Anne dizinin başrol kadrosuna Ezgi Şenler, Nisan Gencer karakteriyle dahil oldu.

Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Böylece dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi.

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı ‘Üvey Anne’nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.