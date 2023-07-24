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Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade eve kapanıp ağlamış!

Paylaşımlarıyla olay olan Nesrin Cavadzade tatilde üstsüz güneşlendiği anlarla magazin gündeminde yer etmişti. Yasak Elma ile son olarak ekranda olan Cavadzade iddialara göre pozları yayınlanınca kendini 4 gün eve kapatmış.

Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade eve kapanıp ağlamış!
Yayın Tarihi : 2023-07-24 10:04

Nesrin Cavadade, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da gittiği otelin iskelesinde boy göstermişti. İskeleden atlayıp kendini Ege'nin serin sularına bırakan Cavadzade, otelin açıklarında bulunan dubalara kadar yüzmüştü.

MANZARAYI SEYRETTİ

Dubalarda dakikalarca kalarak manzarayı seyreden 40 yaşındaki güzel, daha sonra suda açılmıştı.

Bir saatlik deniz keyfi sonrası iskeleye dönen oyuncu, bir süre dinlendikten sonra bikinisinin üzerini çıkartıp, güneşlenmeye başlamıştı.

Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu hareketi günlerce sosyal medyada konuşuldu. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre güzel oyuncu o anların görüntülenmesinden hoşlanmadı.

İddiaya göre Nesrin Cavadzade fotoğrafları her yerde görünce krize girdi ve kendini eve kapattı. 4 gün boyunca evden çıkmayan oyuncu sık sık ağlamış. (Kaynak posta.com.tr)

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