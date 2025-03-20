Usta Yönetmen Osman Sınav’ı Kaybettik: Türk Dizi Dünyası Yasta

Türk televizyon dünyasının efsane isimlerinden Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve birkaç kez amansız hastalığı yenmeye çalışan usta yönetmen, Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Osman Sınav’ın Unutulmaz Yapıtları: Kurtlar Vadisi ve Daha Fazlası

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi dizi ve film projeleriyle tanınan Osman Sınav, Türk televizyonculuğuna önemli eserler kazandırmış bir yönetmendi. Sınav, aynı zamanda birçok başarılı projeye imza atarak dizi dünyasına damgasını vurmuştu.

Osman Sınav’ın ölüm haberi, Türk televizyon ve sinema dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Usta yönetmen, geçen aylarda eski dostları Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ tarafından ziyaret edilmişti.

Osman Sınav’ın Son Zamanları

Kanserle verdiği mücadelede defalarca zorluklar yaşayan Osman Sınav, son zamanlarında yakın dostlarıyla sık sık bir araya gelmişti. Selçuk Yöntem ve Özgü Namal, Kurtlar Vadisi projesindeki eski çalışma arkadaşları olarak, Sınav’ı hastanede sıkça ziyaret etmişti. Ayrıca, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ da Sınav’ın son günlerinde yanında olmuştu.