Usta Sanatçı Nev Yoğun Bakıma Alındı!

Müzik dünyasının kendine has tarzıyla tanınan isimlerinden Nevzat Doğansoy namıdiğer "Nev" sevenlerini korkutan bir sağlık haberiyle gündeme geldi.

Yıllardır "Zor", "Sen Gibi" ve "Eski Şarkılar" gibi unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran 57 yaşındaki ünlü sanatçının karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Doktor Gözetimi Sürüyor: Bilinci Açık

Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre durumunun hassasiyeti nedeniyle yoğun bakıma alınan usta müzisyenin bilincinin açık olduğu belirtildi. Tedavisi doktorların sıkı gözetimi ve yakın takibi altında devam eden Nevzat Doğansoy’un sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişmeyi ise yakın dostları duyurdu.

Ünlü şarkıcının değerlerinin iyiye gittiği ve tedavisinin olumlu seyrettiği ifade edilirken müzikseverler ve sanatçı dostları sosyal medyada destek mesajları yağdırdı.

Mandolinden Altın Kelebek'e Başarı Dolu Bir Kariyer

24 Aralık 1968 doğumlu olan Nev müzik yolculuğuna çocukluk yıllarında mandolin çalarak adım attı. 2000 yılında Teoman'ın davetiyle çıktığı Türkiye turnesinde sesini geniş kitlelere duyuran sanatçı ilk albümü Her Şeye Rağmen ile unutulmaz bir çıkış yakaladı.

Türk sanat müziği eserlerini rock, tango ve Latin tınılarıyla harmanladığı yenilikçi Bir Nev-i Alaturka projesiyle büyük beğeni toplayan usta isim 2011 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solisti" unvanına layık görülmüştü. Sevenleri, güçlü sesiyle hafızalarda yer eden Nev'in bir an önce sağlığına kavuşup sahnelere dönmesini bekliyor.