Usta Oyuncunun Kızının Aşkı O Dizinin Setinde Başlamış!

Ahmet Mümtaz Taylan için oldukça duygusal bir hafta sonu yaşandı. Ünlü oyuncu, kızı Ayşe Dilan Taylan’ın mutluluğuna ortak oldu ve onun dünyaevine girdiği özel güne şahitlik etti. Ancak bu düğünü daha da anlamlı hale getiren güzel bir detay vardı. Ayşe Dilan Taylan ile Ufuk Kurt’un aşkının yıllar önce bir dizi setinde başladığı ortaya çıktı.

Aşkın İlk Adımı Leyla İle Mecnun Setinde

Ayşe Dilan Taylan da babası gibi kamera önünde değil, kamera arkasında çalışıyor. Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak görev yapan Taylan, aynı sektörde focus puller olarak çalışan Ufuk Kurt ile yollarını kesiştirdi.

İkilinin tanışması ise Ahmet Mümtaz Taylan’ın da rol aldığı efsane dizi “Leyla ile Mecnun”un setinde oldu. Başlangıçta sadece set arkadaşlığı yapan çiftin arasındaki yakınlık zamanla bambaşka bir hal aldı.

Kamera Arkasındaki Aşk Nikahla Taçlandı

Sette başlayan arkadaşlık, yıllar içinde aşka dönüştü. Birlikte çalışan ve aynı sektörde yollarına devam eden Ayşe Dilan Taylan ile Ufuk Kurt, sonunda ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı törende çift, hayatlarını birleştirdi. Böylece yıllar önce bir dizi setinde başlayan hikâye, nikâh masasında mutlu bir sona değil, yepyeni bir başlangıca dönüştü.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın Gurur Günü

Kızı Ayşe Dilan’ın bu özel gününde Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaşadığı mutluluk da gözlerden kaçmadı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Abdullah karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu, kızının mürüvvetini görmenin gururunu yaşadı.

Düğünde duygusal anlar yaşayan Taylan, kızının mutluluğuna yakından şahit oldu. Baba-kız için oldukça özel olan bu günde, yıllar önce bir set ortamında başlayan aşk hikâyesinin mutlu bir evlilikle devam etmesi de törene ayrı bir anlam kattı.