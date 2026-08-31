Meltem Cumbul’un Yıllardır Sakladığı Gerçek Ortaya Çıktı!

Meltem Cumbul, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Bir bakkaldan çıkarken karşısında gazetecileri gören ünlü oyuncu, patlayan flaşlar karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ancak Cumbul, bu anı da esprisiyle geçiştirmeyi bildi.

Muhabirlere takılan oyuncu, “Ödümü kopardınız, sizi görünce şaşırdım” diyerek gülümsetti.

Yeni Projesi İçin Hazırlanıyor

Gazeteciler, Cumbul’a yeni projeleriyle ilgili merak edilenleri de sordu. Ünlü oyuncu, bu yıl güzel bir tiyatro oyununda rol almayı hedeflediğini söyledi.

Şimdilik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Cumbul, tiyatro sahnesine dönmek için hazırlık yaptığını belirtti. Görünen o ki oyuncunun önümüzdeki dönemde tiyatro tarafında da yoğun bir temposu olacak.

2008’den Beri Öğretmenlik Yapıyor

Meltem Cumbul’un açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise uzun yıllardır öğretmenlik yaptığını söylemesi oldu.

Bir üniversitede öğretmenlik yaptığını belirten oyuncu, bu işi 2008 yılından beri sürdürdüğünü anlattı. Öğretmenliğe ilk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde başladığını söyleyen Cumbul, bu deneyimin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ünlü oyuncu, öğrencilerle çalışmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söylerken, bu görevi yapıyor olmaktan gurur duyduğunu da özellikle vurguladı.

Frida Kahlo Kolyesi Dikkat Çekti

Cumbul’un tarzında dikkat çeken bir başka detay ise boynundaki kolye oldu. Kolyesinde dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo’nun portresini taşıyan oyuncu, bu seçiminin özel bir nedeni olduğunu anlattı.

Frida Kahlo’yu çok sevdiğini söyleyen Cumbul, kolyeyi birkaç yıl önce Los Angeles’tan aldığını belirtti.

Oyuncunun hem yeni tiyatro projesi hem de yıllardır sürdürdüğü öğretmenlik hayatıyla ilgili samimi açıklamaları dikkat çekti.