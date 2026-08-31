Burak Özçivit Sessizliğini Bozdu! “Uydurduğunuz Hikâyeler…”

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe katılmaması üzerinden yapılan yorumlara sert çıktı. Ünlü oyuncu “Bizi ve ailemizi rahat bırakın” dedi.

Burak Özçivit Sessizliğini Bozdu! “Uydurduğunuz Hikâyeler…”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 10:10

Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe katılmayınca sosyal medyada başlayan yorumlara daha fazla sessiz kalamadı. Hem kendisinin hem de eşi Fahriye Evcen’in düğünde olmaması üzerine çeşitli iddialar ortaya atılınca ünlü oyuncu adeta isyan etti.

Özçivit, yeni evlenen çift üzerinden yapılan yorumlara tepki göstererek ailelerinin rahat bırakılmasını istedi.

Düğünde Gözler Burak ve Fahriye’yi Aradı

Burçun Özçivit ile iş insanı Hasan Sağdıç, Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Düğünde aile ve yakın dostlar bir araya gelirken, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in törende yer almaması kısa sürede dikkat çekti.

Çiftin neden düğüne katılmadığıyla ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar durumu farklı şekillerde yorumlarken, konu kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Katılamama Nedeni Belli Oldu

Ancak işin arkasında sanıldığı gibi bir aile meselesi olmadığı ortaya çıktı. Burak Özçivit’in yeni dizi projesi için Adana’da yoğun bir çekim programı olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncunun bu nedenle düğüne katılamadığı, kardeşini ise telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. Buna rağmen ortaya atılan iddialar ve yapılan sert yorumlar Özçivit’in tepkisini çekti.

“Bizi ve Ailemizi Rahat Bırakın”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Özçivit, yeni evlenen kardeşi ve eşinin bu yorumlardan dolayı üzülmesine tepki gösterdi.

Özçivit, ailece mutlu olduklarını belirterek insanların neden bu kadar kötü yorumlar yaptığını sorguladı. Ünlü oyuncu, ortaya atılan hikâyelerin ve saçma yorumların kendi hayatlarına yöneltilmesini isterken, en sonunda oldukça net bir mesaj verdi:

“Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın.” Özçivit’in bu çıkışı kısa sürede gündem olurken paylaşımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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