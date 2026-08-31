İlber Ortaylı’nın Son Günleriyle İlgili Çarpıcı Detaylar Ortaya Çıktı

İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı babasının son dönemini anlattı. Ünlü tarihçinin hastanede geçen günlerinden defin isteğine kadar bilinmeyenleri paylaştı.

İlber Ortaylı’nın Son Günleriyle İlgili Çarpıcı Detaylar Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 11:02

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasının hayatının son dönemine dair oldukça duygusal açıklamalarda bulundu. Katıldığı yayında babasının hastalıklarına rağmen seyahat etmekten vazgeçmediğini anlatan Tuna Ortaylı, hastanede onun yanında olabilmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

“Babam Evde Oturmayı Hiç Sevmezdi”

İlber Ortaylı’nın son yıllarında yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen gezmeye devam ettiğini anlatan kızı, babasının hayatının büyük bölümünü hareket halinde geçirdiğini söyledi.

Tuna Ortaylı, “Babam çok seyahat ediyordu. Bütün hastalıklara ve tedavi süreçlerine rağmen hâlâ gezmeye devam ediyordu. Evde oturmayı hiç sevmezdi” diyerek babasının karakterini anlattı.

Hatta babasının vefatından önce bile seyahat halinde olacağını düşündüğünü belirten Ortaylı, hastanede yanında bulunmasının kendisi için beklemediği kadar anlamlı bir vedaya dönüştüğünü söyledi.

“Güzel Bir Veda Şansı Oldu”

Tuna Ortaylı, babasının son günlerinde yanında olabilmesini kendisi açısından güzel bir veda olarak değerlendirdi.

“Babamın naaşını bir yerden uçakla toplayıp getirmem gerekeceğinden çok emindim” diyen Ortaylı, hastanede babasının yanı başında olmanın kendisine veda edebilme fırsatı verdiğini anlattı.

Bu sözler, baba-kız arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.

Defnedileceği Yeri Yıllar İçinde Değiştirdi

İlber Ortaylı’nın defnedilmek istediği yer konusunda da yıllar içinde farklı fikirleri olmuş. Önce Karadeniz’e bakan bir yer isteyen Ortaylı, daha sonra Ayvalık ve Gelibolu’yu düşünmüş.

İlerleyen dönemde ise Fatih Haziresi fikrine sıcak bakmaya başlamış. Hatta kızına cenazesinin Fatih Camii ya da Sultanahmet Camii’nden kaldırılmasını istediğini söylemiş.

Yedi Ev Sayısız Kitap

Tuna Ortaylı, babasının hayatı boyunca kullandığı yedi evden de bahsetti. Bu evlerin çoğunda aslında İlber Ortaylı’dan çok kitapların yaşadığını söyledi.

Yeşilköy’deki evini kütüphane olarak kullanan Ortaylı’nın asıl yaşadığı yer ise Baltalimanı’ydı. Farklı evlerde farklı hayatlar deneyimlemeyi sevse de onun gerçek dünyasının büyük bölümünü kitapları oluşturuyordu.

Benzer Haberler
Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu
Daha 17’de Yer Yerinden Oynadı! Deniz Büyük Sırrı Çözdü Daha 17’de Yer Yerinden Oynadı! Deniz Büyük Sırrı Çözdü
Nilperi Şahinkaya’dan Kahreden İtiraf! “İnsan Nasıl Devam Ediyor?” Nilperi Şahinkaya’dan Kahreden İtiraf! “İnsan Nasıl Devam Ediyor?”
Murat Boz’dan Gizemli Paylaşım! Seda Sayan Hemen Devreye Girdi Murat Boz’dan Gizemli Paylaşım! Seda Sayan Hemen Devreye Girdi
Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu
Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!
  • 25-08-2026 13:42

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!