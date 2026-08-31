İlber Ortaylı’nın Son Günleriyle İlgili Çarpıcı Detaylar Ortaya Çıktı

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasının hayatının son dönemine dair oldukça duygusal açıklamalarda bulundu. Katıldığı yayında babasının hastalıklarına rağmen seyahat etmekten vazgeçmediğini anlatan Tuna Ortaylı, hastanede onun yanında olabilmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

“Babam Evde Oturmayı Hiç Sevmezdi”

İlber Ortaylı’nın son yıllarında yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen gezmeye devam ettiğini anlatan kızı, babasının hayatının büyük bölümünü hareket halinde geçirdiğini söyledi.

Tuna Ortaylı, “Babam çok seyahat ediyordu. Bütün hastalıklara ve tedavi süreçlerine rağmen hâlâ gezmeye devam ediyordu. Evde oturmayı hiç sevmezdi” diyerek babasının karakterini anlattı.

Hatta babasının vefatından önce bile seyahat halinde olacağını düşündüğünü belirten Ortaylı, hastanede yanında bulunmasının kendisi için beklemediği kadar anlamlı bir vedaya dönüştüğünü söyledi.

“Güzel Bir Veda Şansı Oldu”

Tuna Ortaylı, babasının son günlerinde yanında olabilmesini kendisi açısından güzel bir veda olarak değerlendirdi.

“Babamın naaşını bir yerden uçakla toplayıp getirmem gerekeceğinden çok emindim” diyen Ortaylı, hastanede babasının yanı başında olmanın kendisine veda edebilme fırsatı verdiğini anlattı.

Bu sözler, baba-kız arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.

Defnedileceği Yeri Yıllar İçinde Değiştirdi

İlber Ortaylı’nın defnedilmek istediği yer konusunda da yıllar içinde farklı fikirleri olmuş. Önce Karadeniz’e bakan bir yer isteyen Ortaylı, daha sonra Ayvalık ve Gelibolu’yu düşünmüş.

İlerleyen dönemde ise Fatih Haziresi fikrine sıcak bakmaya başlamış. Hatta kızına cenazesinin Fatih Camii ya da Sultanahmet Camii’nden kaldırılmasını istediğini söylemiş.

Yedi Ev Sayısız Kitap

Tuna Ortaylı, babasının hayatı boyunca kullandığı yedi evden de bahsetti. Bu evlerin çoğunda aslında İlber Ortaylı’dan çok kitapların yaşadığını söyledi.

Yeşilköy’deki evini kütüphane olarak kullanan Ortaylı’nın asıl yaşadığı yer ise Baltalimanı’ydı. Farklı evlerde farklı hayatlar deneyimlemeyi sevse de onun gerçek dünyasının büyük bölümünü kitapları oluşturuyordu.