Burcu Kara Şehir Hayatını Bıraktı! Taş Fırında Hünerlerini Gösterdi

Burcu Kara, şehir hayatının koşturmacasından uzaklaştıkça köy yaşamına daha da alışıyor. Bursa’nın İznik ilçesinde ailesiyle vakit geçiren ünlü oyuncu, bu kez taş fırının başına geçip ekmek yaptı. Eski usul fırında ekmek pişirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Kara, doğal halleriyle takipçilerinden yine tam not aldı.

Taş Fırında Ekmek Keyfi

Kara, önceki gün geleneksel taş fırında ekmek pişirdi. Üstelik bunu öylesine yapmadı; çocukluğundan beri gördüğü ve anneannesinden öğrendiği yöntemleri uyguladı.

O anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, kendisini “Hem şehirli hem köylüyüm” diyerek anlattı. Her ortama kolayca uyum sağladığını söyleyen Kara, o gün yengesinin yaptığı ekmekleri fırından çıkarmanın da kendisine kısmet olduğunu anlattı.

“Ekmek Kokusu İnsanı Mutlu Ediyor”

Köy hayatının kendisi için sadece bir kaçış olmadığını anlatan Burcu Kara, geçmişten öğrendiği gelenekleri yaşatmaya çalıştığını söyledi. Ekmek yapmanın da bunlardan biri olduğunu belirten oyuncu, fırından yayılan ekmek kokusunun kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Kara’ya göre o koku insana gerçekten huzur ve güven duygusu veriyor. Bu samimi sözleri de takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Zeytin İşine de El Attı

Burcu Kara’nın İznik’teki hayatı sadece ekmek yapmakla sınırlı değil. Ünlü oyuncu bir süredir ailesiyle birlikte zeytin tarımıyla da ilgileniyor. Atalarından kalan bu mirası sürdürmekten mutlu olduğunu söyleyen Kara, “Zeytinci olduk” diyerek yeni uğraşını da esprili bir şekilde anlatmıştı.

Kara, kış aylarını çocuklarının eğitimi nedeniyle İstanbul’da geçirirken, bahar ve yaz aylarında fırsat bulduğu anda İznik’e gidiyor. Burada toprağa basıyor, köy kahvesinde oturuyor, komşularla sohbet ediyor ve zeytin işleriyle ilgileniyor.