CRUSH Sessizliğini Bozdu! Siyonizm İddiasına Net Cevap

CRUSH Sessizliğini Bozdu! Siyonizm İddiasına Net Cevap
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 11:06

Türkiye’nin yeni erkek gruplarından CRUSH, son günlerde haklarında ortaya atılan iddialar nedeniyle gündeme geldi. 2026 yılında “Idol House Türkiye” yarışmasının finalinde bir araya gelen yedi kişilik grup, kendileri hakkında konuşulan “siyonizm bağlantısı” iddialarına sessiz kalmadı.

Grup üyeleri, yaptıkları yazılı açıklamayla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İddialara Açıklık Getirdiler

CRUSH üyeleri, kendileriyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yapma gereği duydu. Grup, geçmişte siyonizm ya da siyonist oluşumlarla herhangi bir bağlantılarının veya desteklerinin bulunmadığını belirtti.

Üyeler, bundan sonraki süreçte de böyle bir bağlantının söz konusu olmayacağını ifade etti. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddiaların yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini belirten grup, bu nedenle konuya doğrudan açıklık getirmek istediklerini söyledi.

“Net Duruşumuz Bilinsin İstiyoruz”

Grup üyeleri açıklamalarında, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençlerden oluştuklarının altını çizdi. Onları bir araya getiren asıl şeyin ise müzik sevgisi ve birlikte üretme isteği olduğunu anlattılar.

Henüz müzik kariyerlerinin başında olan CRUSH, yaşanan tartışmaların müzik çalışmalarının önüne geçmesini istemiyor. Bu yüzden haklarında çıkan iddialara karşı duruşlarını açık şekilde ortaya koymayı tercih ettiler.

Yedi Genç Ortak Nokta Müzik

CRUSH, 2026 yılında düzenlenen “Idol House Türkiye” müzik ve yetenek yarışmasının finalinde kuruldu. Yedi üyeden oluşan grup, yarışmanın ardından müzik dünyasında kendi yolunu çizmeye başladı.

Grup üyeleri, farklı şehirlerden gelseler de müzik sayesinde ortak bir noktada buluştuklarını belirtiyor. Onlara göre bu birlikteliğin temelinde müzik yapmak, birlikte üretmek ve dinleyicilerle buluşmak var.

Destekleyenlere Teşekkür Ettiler

Açıklamalarının sonunda kendilerini dinleyen ve destekleyen herkese sevgilerini gönderen CRUSH üyeleri, haklarındaki iddialarla ilgili tavırlarının net olduğunu bir kez daha vurguladı.

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