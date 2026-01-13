Usta Oyuncular 'Rüya Gibi' Kadrosuna Katılıyor!

Yayın Tarihi : 13-01-2026 18:00

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi” nin bu akşam yayınlanacak bölümüne usta oyuncular Beyti Engin ve Birsen Dürülü konuk oluyor.

Dizinin yeni bölümünde, boşanmakta kararlı olan Aydan’ı durdurmak isteyen Tarık, avukat tutuyor. Tarık’ın avukatı Fikri Takip karakterine Beyti Engin hayat verirken, Efe Komiser’in annesi rolüyle izleyici karşısına çıkan Birsen Dürülü, oğlunu Yasemin’le nişanlamaya kararlı bir anneyi canlandırıyor.

Genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in, yönetmenliğini Çiğdem Bozali ve Barış Erçetin’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in üstlendiği Rüya Gibi yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.

Haberin Videosu : Rüya Gibi 7. Bölüm 2. Ön İzleme | "Bu ışıltılı hayatı sen seçtin..." ✨
