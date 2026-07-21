Usta Oyuncudan Derinlikli Rol Paylaşımı: Kerem Alışık Haysiyet'teki Sadık Karlıova'yı Anlattı!

Kerem Alışık, Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'teki Sadık Karlıova karakterini anlattı. Balat'taki afiş çekiminde konuşan Alışık iddialı konuştu

Usta Oyuncudan Derinlikli Rol Paylaşımı: Kerem Alışık Haysiyet'teki Sadık Karlıova'yı Anlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 17:24

Kanal D'nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü iddialı yapımı Haysiyet Balat'ta gerçekleşen afiş çekimleriyle heyecanı artırdı.

Süreç Film imzalı, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Karlıova ailesinin reisi Sadık Karlıova karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Alışık afiş çekimi sırasında yeni rolüne ve projeye dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Sesini Değil Sözünü Yükselten Bir Adam"

Canlandırdığı her karaktere kattığı derinlikle takdir toplayan Kerem Alışık kariyerinde özel bir yer tutacağını belirttiği Sadık Karlıova'yı şu sözlerle tanımladı:

"Karlı ovalardan denizlere yürümüş, görmüş geçirmiş, her acının ortasından geçerek Sivas'tan İstanbul'a göç etmiş hayat okulunun en kıdemli mezunlarından biri… Adı gibi sadık bir adam. Kendini ailesine adayan, özünde sözünde bir ağırlık hissedilen, sesini değil sözünü yükselten bir adam. Adaletli, inançlı, haysiyetli, merhametli…"

Yaşamın Gerçeklerini Ekrana Taşıyacak

Dizinin hikaye derinliğine ve işlediği temalara da değinen Alışık projeyi şu sözlerle özetledi:

'Sadık'ın çok derin bir geçmişi bir de hiç geçmemişi var. Bunların hepsi Haysiyet dizisinde karşımıza çıkacak. Aile dayanışması ve birliği, haysiyet, onur mücadelesi, sınıfsal farklar, sosyal adaletsizlik gibi toplumsal meseleler, aşk ve sevgi duygusu içinde harmanlanarak dramatik unsurlarla birlikte işleniyor. Gerçek bir yaşamdan ele alınmayan ama yaşamın gerçeklerini ele alan bir proje..."

Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş'ın kaleme aldığı Haysiyet İstanbul'da sete çıkmaya hazırlanırken; aile, vicdan ve adalet eksenindeki güçlü anlatımıyla yeni sezonun en iddialı dram projelerinden biri olmaya aday.

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