Buse Terim Sessizliğini Bozdu! Yeni Aşkını İlk Kez Anlattı

Buse Terim sosyal medya hesabında takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğinde özel hayatına dair merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. Özellikle bir süredir birlikte olduğu Batu Son hakkında yaptığı açıklamalar kısa sürede ilgi gördü. Terim ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken ilk karşılaşmalarını da samimi sözlerle paylaştı.

İlk Karşılaşmada Dikkatini Çekmiş

Takipçilerinden gelen "Sevgilinizle nasıl tanıştınız?" sorusunu yanıtlayan Buse Terim Batu Son ile Baby On The Fest etkinliğinde tanıştıklarını söyledi.

İlk karşılaşmalarını anlatırken de oldukça içten ifadeler kullandı. Terim Batu Son'u görür görmez dikkatini çektiğini o anda kim olduğunu merak ettiğini ve sonrasında gelişen olaylardan dolayı bugün dönüp baktığında "İyi ki de merak etmişim." diye düşündüğünü anlattı. Bu nedenle söz konusu festivalin artık kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da dile getirdi.

Ailesinin Yaklaşımını da Paylaştı

Soru-cevap etkinliğinde en çok dikkat çeken sorulardan biri de ailesinin yeni ilişkisine nasıl baktığı oldu. Buse Terim bu konuda oldukça net konuştu.

Ailesinin her zaman hayatına ve aldığı kararlara saygı duyduğunu söyleyen Terim artık kendi hayatını kurmuş ayakları üzerinde duran bir kadın olduğunu vurguladı. Bu yüzden yaptığı seçimlerin sorumluluğunu da tamamen kendisinin üstlendiğini ifade etti.

Aynı zamanda ailesiyle arasında güçlü bir güven bağı olduğunu belirten Terim hayatındaki önemli gelişmeleri onlardan hiçbir zaman gizlemediğini ve her zaman açık bir iletişim kurduklarını söyledi.

Mutluluğunu Gizlemiyor

Buse Terim'in yaptığı açıklamalar takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Özellikle yeni ilişkisiyle ilgili konuşurken kullandığı samimi ifadeler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Uzun yıllar süren evliliğinin ardından hayatında yeni bir sayfa açan Terim'in mutlu olduğu gözlerden kaçmadı. Paylaşımları ve açıklamalarıyla özel hayatını doğal bir şekilde takipçileriyle paylaşmaya devam eden Buse Terim hem ilişkisi hem sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde konuşulmayı sürdürüyor. Görünen o ki yeni ilişkisini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Terim bu süreçte kendisine gelen soruları da açık yüreklilikle yanıtlamayı tercih ediyor.