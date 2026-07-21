Fatma Soydaş'a Tepki Çığ Gibi! Yetkililere Çağrı Yapıldı

Fatma Soydaş'ın sosyal medyada paylaştığı içerikler büyük tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrı yaparken gözler gelecek açıklamalara çevrildi.

Fatma Soydaş'a Tepki Çığ Gibi! Yetkililere Çağrı Yapıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 18:43

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş son günlerde yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Daha önce Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan Soydaş bu kez içerikleri ve açıklamalarıyla gündemde. Özellikle paralı abonelik sisteminde paylaştığı içerikler sosyal medya kullanıcıları arasında geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

Paylaşımları Tepki Çekti

İddialara göre Fatma Soydaş ücretli abonelerine özel olarak farklı içerikler paylaşmaya başladı. Bu içerikler arasında ayak fotoğraflarının da bulunduğu öne sürülürken bazı kullanıcılar bu paylaşımların başörtüsüyle birlikte sunulmasını eleştirdi.

Sosyal medyada çok sayıda kişi bu durumun dini hassasiyetleri incittiğini savunurken bazı kullanıcılar ise herkesin içerik üretme konusunda özgür olduğunu dile getirdi. Böylece konu kısa sürede farklı görüşlerin tartışıldığı bir gündem başlığına dönüştü.

Sosyal Medyada Çağrılar Yapıldı

Yaşanan tartışmaların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yetkili kurumları etiketleyerek Fatma Soydaş hakkında işlem yapılmasını talep etti. Paylaşımların "dini değerleri aşağılama" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan kullanıcılar konunun incelenmesini istedi.

Öte yandan şu ana kadar kamuoyuna yansıyan resmi bir soruşturma ya da adli işlem bilgisi bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler ise sosyal medyada yakından takip edilmeye devam ediyor.

İlişki İddiası da Gündem Oldu

Fatma Soydaş'ın son günlerde konuşulan tek konusu paylaşımları olmadı. Soydaş "Zebani Efe" lakabıyla tanınan Efe Beycan ile sevgili olduklarını açıklamış ancak kısa bir süre sonra bu açıklamasını geri çekerek sevgili olmadıklarını söylemişti.

Bu ani değişiklik de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bazı kişiler bunun gündemde kalmak için yapılan bir hamle olduğunu öne sürerken bazıları ise kişisel hayatıyla ilgili kararların tamamen kendisini ilgilendirdiğini savundu. Tartışmalar sürerken gözler hem Fatma Soydaş'tan gelecek yeni açıklamalara hem yetkili kurumlardan yapılabilecek olası değerlendirmelere çevrilmiş durumda.

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