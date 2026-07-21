Jennifer Lopez'in Küvet Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Jennifer Lopez kız kardeşi Lynda Lopez için düzenlediği doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Avrupa tatiline çıkan ünlü yıldız kutlamadan paylaştığı eğlenceli karelerle takipçilerinin ilgisini çekti. Özellikle küvette pasta yerken verdiği pozlar sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Kardeşi İçin Özel Bir Kutlama Hazırladı

Jennifer Lopez kız kardeşi Lynda'nın doğum gününü sıradan bir organizasyon yerine Avrupa gezisiyle kutlamayı tercih etti. Birlikte çıktıkları tatilde hem yeni yerler keşfeden hem de keyifli anlar yaşayan kardeşler bu özel günü sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaştı.

Lopez yaptığı paylaşımda kız kardeşine duyduğu sevgiyi de dile getirdi. "Çifte doğum günü için kardeş tatili her zaman harika bir fikir. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun." sözleriyle Lynda'ya doğum günü mesajı gönderdi.

Küvet Pozları Dikkat Çekti

Kutlamanın en çok konuşulan kısmı ise paylaşılan fotoğraflar oldu. Jennifer Lopez'in küvette pasta yerken verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken Lynda Lopez'in de küvetin yanında oturarak pastasını yediği kareler takipçilerin ilgisini çekti.

Kimileri bu kareleri oldukça eğlenceli ve yaratıcı bulurken kimileri de alışılmışın dışında bir doğum günü kutlaması olduğu yorumunu yaptı. Her zamanki gibi Jennifer Lopez'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Avrupa Tatili Devam Ediyor

Lopez kardeşlerin tatili sadece doğum günü kutlamasıyla sınırlı kalmadı. Avrupa turu boyunca Paris Moda Haftası ve Wimbledon Tenis Turnuvası gibi önemli organizasyonlara da katıldılar.

Bunun yanı sıra Fransa'da ünlü bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görüntülenen ikili şık kombinleriyle de dikkat çekti. Jennifer Lopez hem tatilinden hem günlük yaşamından paylaştığı karelerle sosyal medyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Görünen o ki yıldız isim yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verip ailesiyle geçirdiği bu özel anların tadını çıkarmaya devam ediyor.