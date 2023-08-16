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Usta oyuncu, Yalı Çapkını dizisine katıldı!

Binnur Kaya yeni sezonda Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katılıyor. İşte detaylar...

Usta oyuncu, Yalı Çapkını dizisine katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-08-2023 11:32

Ülkemizin değerli oyuncularından Binnur Kaya, son günlerde dizi teklifleriyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Necmi Sancak'ın yazdığı "Ayşe" filminin çekimlerini tamamladıktan sonra duygusal bir mesaj paylaşarak set deneyimini özetledi. Kaya, film çekimlerinde yaşadığı unutulmaz deneyim ve doğanın güzelliklerine teşekkürlerini iletti.

Ayrıca, Binnur Kaya'nın Kırmızı Oda dizisinde beraber çalıştığı OGM Pictures yapım şirketinin yeni dizisi "Yalı Çapkını" için teklif aldığı da gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun, dizide Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) kızı rolüne hayat vereceği konuşuluyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre, Kaya'nın bu teklifi kabul ettiği ve dizinin kadrosuna dahil olduğu ifade ediliyor. Eğer planlarda herhangi bir değişiklik olmazsa, dizinin ekibi yakın bir tarihte okuma provasına başlayacak ve 19 Ağustos gibi de set çalışmalarına başlanması hedefleniyor.

Binnur Kaya'nın yeni projelerde yer alacak olması, hayranları tarafından heyecanla karşılanıyor. Hem sinema hem de dizi dünyasındaki yetenekleri ile tanınan oyuncunun, "Yalı Çapkını" dizisiyle ekranda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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