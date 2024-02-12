Usta oyuncu, Senden Önce dizisine katıldı

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce'nin oyuncu kadrosunda, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimleri devam eden ve başta Şile ve Balat olmak üzere çeşitli semtlerde çekimlerine devam edilen, usta isim Altan Erkekli'nin de yer aldığı açıklandı.

Usta oyuncu, Senden Önce dizisine katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 16:46

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri projesinin ardından, Kanal D iddialı bir yapım daha hayata geçiriyor. D Media imzası taşıyan Senden Önce adlı dizi, 13 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi, Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) arasındaki tutkulu bir öykünün yanı sıra, sıcak ve samimi mahalle hikayelerini de izleyicilere sunacak.

Usta oyuncu Altan Erkekli, dizide "Derman" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Erkekli, Balat semtinde yaşayan "Derman" karakterini "filozof" bir kişi olarak tanımlayarak, sevgiyle, güzellikle hayatın değişebileceğini, emeğin yüce bir değer olduğunu savunan bir karakter olduğunu belirtti.

Erkekli, "Dürüstlüğün, aşkın ve sevdanın peşinden gitmek isteyenler bu dizi ile yol almaya, yelkenlerini şişirmeye başlasınlar" diyerek Senden Önce'yi övdü ve dizinin insanı ve duyguları anlatmayı hedeflediğini ifade etti.

Başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda, Altan Erkekli'nin yanı sıra Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi isimler de bulunuyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Feride Kaytan üstleniyor.

Senden Önce, 13 Şubat'tan itibaren her Salı günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.

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