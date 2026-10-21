Usta Oyuncu Rutkay Aziz’in Ağabeyi Hayatını Kaybetti!

Usta oyuncu Rutkay Aziz’in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Doğa Rutkay Kamal, amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.

Usta Oyuncu Rutkay Aziz’in Ağabeyi Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 15:42

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Rutkay Aziz’in ailesinden üzücü bir haber geldi. Usta oyuncunun ağabeyi, oyuncu Doğa Rutkay Kamal’ın ise amcası olan Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Acı haber Rutkay ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu.

Ailesinden gelen bu kayıpla gündeme gelen Doğa Rutkay Kamal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri de duyurdu. Sevenleri ve yakınları Enver Ural Rutkay’a son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya gelecek.

Rutkay Ailesinden Acı Haber

Türk tiyatrosunun ve sinemasının tanınan isimlerinden Rutkay Aziz uzun yıllardır sanat dünyasındaki çalışmalarıyla biliniyor. Usta oyuncunun ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay’ın vefat haberi ise ailede derin bir üzüntüye neden oldu.

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal da amcasının hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Aileye yakın isimlerden gelen bu haber Rutkay ailesini tanıyanlar ve sanatçının sevenleri tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Özel hayatını zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Doğa Rutkay Kamal bu kez amcasının cenaze programını duyurmak için paylaşım yaptı. Böylece Enver Ural Rutkay’ın son yolculuğuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

Enver Ural Rutkay’ın Cenaze Töreni Belli Oldu

Dr. Enver Ural Rutkay’ın cenazesi 21 Ekim Çarşamba günü öğle namazının ardından Ankara’da kaldırılacak. Cenaze töreni için adres olarak Altındağ ilçesinde bulunan İsmet Oğultürk Camii duyuruldu.

Enver Ural Rutkay burada kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak defnedilecek. Ailesi yakınları ve sevenlerinin cenaze töreninde bir araya gelmesi bekleniyor.

Rutkay ailesinin yaşadığı bu acı kayıp sanat dünyasında da üzüntüyle karşılandı. Usta oyuncu Rutkay Aziz ve Doğa Rutkay Kamal başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı diliyoruz. Enver Ural Rutkay’a Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz.

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