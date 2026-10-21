Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış

Güldür Güldür Show’daki eğlenceli tiplemeleriyle tanınan Onur Buldu bu sefer güldürmekten çok duygulandıran açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu yakın dostu Sarp Apak’ın hayatındaki önemli yerini anlattı. İstanbul’a gelme kararından kariyerinin ilk yıllarına kadar pek çok konuda Apak’ın desteğini gördüğünü söyleyen Buldu dostunun kendisi için yaptıklarını unutmadığını gösterdi.

İstanbul’a Gelmeye Hiç Niyeti Yokmuş

Onur Buldu’nun oyunculuk yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan İstanbul’a taşınma kararı aslında kendi planları arasında bile yokmuş. Ünlü oyuncu o dönem doğuya gitmek ve Devlet Tiyatrosu’nda sahne almak istediğini anlattı.

Ancak yakın arkadaşı Sarp Apak onun İstanbul’a gelmesi konusunda oldukça ısrarcı davranmış. Buldu, Apak’ın sürekli kendisine “İstanbul’a gel” dediğini ve sonunda bu ısrarlara dayanamayarak kararını değiştirdiğini söyledi.

Üstelik İstanbul’a gelişi de öyle büyük hazırlıklarla olmamış. Buldu, yanına yalnızca bir bavul alarak yeni bir hayata adım attığını anlattı. O günlerde kendisine uzatılan yardım eli oyuncunun hayatında unutulmaz bir yer edinmiş.

Bir Yıl Boyunca Evinde Kaldı

Onur Buldu’nun anlattıkları arasında en dikkat çeken detaylardan biri de Sarp Apak’ın ona yalnızca tavsiye vermekle kalmaması. Buldu, İstanbul’da kalacak yer bulana ve işlerini yoluna koyana kadar arkadaşının evinde yaşadığını söyledi.

Ünlü oyuncu “Bir sene evinde yattım, kalktım. Cebime harçlık koydu” diyerek Apak’ın kendisine nasıl destek olduğunu anlattı. İş bulma ve ev tutma sürecinde de yalnız bırakılmadığını belirten Buldu anlamadığı konularda arkadaşının kendisine yol gösterdiğini ifade etti.

“Allah Bin Kere Razı Olsun”

Sarp Apak’ın kendisi için yaptıklarını anlatırken duygularını gizlemeyen Onur Buldu sözlerini içten bir teşekkürle tamamladı. “Allah razı olsun. Bin kere razı olsun” diyen oyuncu zor zamanlarında yanında olan dostuna duyduğu minneti bir kez daha dile getirdi.

Buldu’nun bu sözleri iki oyuncu arasındaki dostluğun yalnızca meslek arkadaşlığından ibaret olmadığını gözler önüne serdi.