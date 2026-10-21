Şener Üşümezsoy’un Beslenme Sırrı Ortaya Çıktı!

Deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Berna Laçin’in programına konuk olan Üşümezsoy günlük beslenme düzenini anlatınca dikkatler bir anda sofraya çevrildi. Karbonhidrattan uzak durduğunu daha çok protein ve yağ ağırlıklı beslendiğini söyleyen profesörün özellikle kahvaltıda yediği yumurta sayısı duyanları hayrete düşürdü. Üşümezsoy tam 20 yumurta yediğini açıkladı!

Bir Tencere Yemekle Üç Gün Geçiriyor

Üşümezsoy’un beslenme düzeninde ilginç detaylar bununla da sınırlı değil. Ünlü profesör yemek hazırlama alışkanlığını anlatırken bir seferde oldukça fazla malzeme kullandığını söyledi. Tarifine göre 1 kilo kıymayı, 1 kilo dana kemiğiyle birlikte kaynatıyor. Ardından 1 kilo pırasa ekleyerek yemeğini pişiriyor.

Üşümezsoy hazırladığı bu yemeği üç gün boyunca tükettiğini belirtti. Hatta alışılmış yemek düzeninden farklı beslendiğini vurgulayarak “Yemek diye bir olgu yok” sözlerini kullandı. Anlattıkları onun günlük öğünlerini nasıl planladığına dair merak uyandırdı.

Kahvaltıda Tam 20 Yumurta Yiyor!

Üşümezsoy’un en çok dikkat çeken açıklaması ise kahvaltıyla ilgili oldu. Protein ve yağ ağırlıklı beslendiğini söyleyen profesör karbonhidrat tüketimine mesafeli yaklaştığını da dile getirdi.

Beslenme tercihlerini anlatırken yıllardır insanlara yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin önerildiğini savunan Üşümezsoy kendi düzeninde protein ve yağın öne çıktığını söyledi. Palamut mevsiminde balık tükettiğini de belirten profesör kahvaltıda ise tam 20 yumurta kaynattığını ve hepsini yediğini anlattı.

Bu açıklama sosyal medyada ve magazin gündeminde dikkat çekecek türden. Çünkü 20 yumurta pek çok kişinin alışık olduğu kahvaltı miktarının oldukça üzerinde.

Herkes İçin Uygun mu?

Üşümezsoy’un anlattıkları kendi beslenme alışkanlıklarını yansıtıyor. Ancak bu kadar yüksek miktarda protein ve yağ tüketmek herkes için uygun olmayabilir. Herkesin beslenme ihtiyacı sağlık durumu ve günlük enerji gereksinimi farklı. Bu nedenle benzer bir beslenme düzenini uygulamak isteyenlerin bir uzmana danışması önemli.