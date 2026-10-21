Şener Üşümezsoy’un Beslenme Sırrı Ortaya Çıktı!

Deprem yorumlarıyla tanınan Şener Üşümezsoy beslenme düzenini anlattı! Kahvaltıda 20 yumurta yediğini, hazırladığı yemeği 3 gün tükettiğini söyledi.

Şener Üşümezsoy’un Beslenme Sırrı Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 14:49

Deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Berna Laçin’in programına konuk olan Üşümezsoy günlük beslenme düzenini anlatınca dikkatler bir anda sofraya çevrildi. Karbonhidrattan uzak durduğunu daha çok protein ve yağ ağırlıklı beslendiğini söyleyen profesörün özellikle kahvaltıda yediği yumurta sayısı duyanları hayrete düşürdü. Üşümezsoy tam 20 yumurta yediğini açıkladı!

Bir Tencere Yemekle Üç Gün Geçiriyor

Üşümezsoy’un beslenme düzeninde ilginç detaylar bununla da sınırlı değil. Ünlü profesör yemek hazırlama alışkanlığını anlatırken bir seferde oldukça fazla malzeme kullandığını söyledi. Tarifine göre 1 kilo kıymayı, 1 kilo dana kemiğiyle birlikte kaynatıyor. Ardından 1 kilo pırasa ekleyerek yemeğini pişiriyor.

Üşümezsoy hazırladığı bu yemeği üç gün boyunca tükettiğini belirtti. Hatta alışılmış yemek düzeninden farklı beslendiğini vurgulayarak “Yemek diye bir olgu yok” sözlerini kullandı. Anlattıkları onun günlük öğünlerini nasıl planladığına dair merak uyandırdı.

Kahvaltıda Tam 20 Yumurta Yiyor!

Üşümezsoy’un en çok dikkat çeken açıklaması ise kahvaltıyla ilgili oldu. Protein ve yağ ağırlıklı beslendiğini söyleyen profesör karbonhidrat tüketimine mesafeli yaklaştığını da dile getirdi.

Beslenme tercihlerini anlatırken yıllardır insanlara yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin önerildiğini savunan Üşümezsoy kendi düzeninde protein ve yağın öne çıktığını söyledi. Palamut mevsiminde balık tükettiğini de belirten profesör kahvaltıda ise tam 20 yumurta kaynattığını ve hepsini yediğini anlattı.

Bu açıklama sosyal medyada ve magazin gündeminde dikkat çekecek türden. Çünkü 20 yumurta pek çok kişinin alışık olduğu kahvaltı miktarının oldukça üzerinde.

Herkes İçin Uygun mu?

Üşümezsoy’un anlattıkları kendi beslenme alışkanlıklarını yansıtıyor. Ancak bu kadar yüksek miktarda protein ve yağ tüketmek herkes için uygun olmayabilir. Herkesin beslenme ihtiyacı sağlık durumu ve günlük enerji gereksinimi farklı. Bu nedenle benzer bir beslenme düzenini uygulamak isteyenlerin bir uzmana danışması önemli.

Benzer Haberler
Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj
Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı
Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım” Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım”
Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim” Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim”
Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış
Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması! Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında:
  • 16-10-2026 14:27

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"