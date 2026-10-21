Seda Sayan’dan Ünlülere Ağır Gönderme! İğne Gerçeğini Anlattı

Dobra açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan bu kez ünlülerin zayıflama yöntemlerine fena yüklendi! Kısa sürede çok sayıda kilo verip bunu yalnızca diyet yaparak başardığını söyleyen isimlere tepki gösteren sanatçı zayıflama iğneleri konusunda açık konuştu. Kendisinin de geçmişte bu iğneleri kullandığını itiraf eden Sayan yaşadığı sağlık sorununu anlatırken başkalarına da önemli uyarılarda bulundu.

“Her Yeri Gerdirdi, Küçük Dokunuş Dedi!”

Estetik işlemlerini hiçbir zaman gizlemediğini söyleyen Seda Sayan bazı ünlülerin yaptırdıkları işlemleri olduğundan daha basit göstermesini eleştirdi. Katıldığı bir YouTube programında yaşadığı bir olayı anlatan sanatçı aynı hastanede bulunduğu bir kadının kapsamlı estetik operasyonların ardından bunu yalnızca “küçük dokunuş” diye tanımladığını söyledi.

Sayan, yapılan işlemleri saklamak yerine açıkça anlatmanın daha doğru olduğunu düşünüyor. Ona göre insanların estetik yaptırması ya da görünümünü değiştirmesi sorun değil; asıl mesele yaşanan değişimi farklı göstermeye çalışmak.

Ünlülerin Zayıflama Sırrı İğne mi?

Seda Sayan’ın asıl sert çıkışı ise son dönemde gündemden düşmeyen zayıflama iğneleriyle ilgili oldu. Kısa sürede ciddi miktarda kilo veren bazı ünlülerin yalnızca diyet yaptıklarını söylemesine tepki gösteren sanatçı “Zayıflama iğneleri bütün ünlülerin elinde. Hepsine sorsan ‘Rejim yaptım’” diyerek eleştirisini dile getirdi.

Sayan bu tür tedavilerden yararlanan kişilerin bunu saklamak zorunda olmadığını savundu. Ayrıca ilaçların doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin açıkça söylenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kendi Yaşadıklarını Anlatarak Uyardı

Sayan zayıflama iğnesi konusunda kendisinin de yanlış yaptığını itiraf etti. Geçmişte yanlış doz kullandığını söyleyen sanatçı bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. “Beni bir yerden yere vurdu. Bilinçsizce oldum. Sakın olmayın” sözleriyle takipçilerini uyardı.

Sanatçı ayrıca bu süreçte vücudun ihtiyaçlarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Uzman görüşü olmadan zayıflama iğnesi kullanmanın riskli olabileceğini hatırlatan Sayan’ın açıklamaları magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.