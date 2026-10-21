Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması!

Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı. Kızılcık Şerbeti ekibiyle ilgili sözleri sosyal medyada tepki çekti!

Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 17:52

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem’in haziran ayında 35 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ancak genç oyuncunun cenazesine dizinin ekibinden kimsenin katılmaması da en az vefatı kadar konuşulmuştu. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Cenazeye Neden Kimse Katılmadı?

Faruk Turgut YouTube’da yayınlanan Bak Burası Çok Önemli programına konuk oldu. Programda Ece İrtem’in cenazesine diziden kimsenin katılmaması da gündeme geldi.

Bu konuyla ilgili konuşan Turgut “Vefa nerede var ki?” diyerek sözlerine başladı. Ardından cenazenin İstanbul’da değil Kuşadası’nda düzenlenmesinin katılımı etkilemiş olabileceğini söyledi.

Turgut “İstanbul’da olsa giderlerdi. Kuşadası’nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. Yani yapımcıya göre cenazenin başka bir şehirde olması dizinin ekibinden isimlerin törene katılmamasında etkili olmuş olabilir.

“Gidecek Kadar Bir Hukukumuz Yoktu”

Faruk Turgut kendisinin neden cenazeye gitmediğini de açıkça anlattı. Ünlü yapımcı, Ece İrtem’le arasındaki ilişkinin cenazeye katılacak kadar yakın olmadığını düşündüğünü belirterek “Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim. Oyuncularıyla bağ kuran biri değilim” dedi.

Bu sözler genç oyuncunun vefatının ardından yaşanan tartışmayı yeniden alevlendirdi. Turgut’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Sosyal Medyada Tepkiler Gecikmedi

Yapımcının sözlerini duyan bazı sosyal medya kullanıcıları açıklamaları eleştirdi. “Talihsiz bir açıklama olmuş”, “Cenazeye gitmek için çok hukuka gerek yok” ve “Cenazenin mesafesi mi olur?” gibi yorumlar yapıldı.

Ece İrtem’in cenazesine katılım meselesi Turgut’un açıklamalarının ardından bir kez daha gündeme oturdu. Özellikle yapımcının oyuncularıyla yakın bir bağ kurmadığını söylemesi sosyal medyadaki tartışmaların odağına yerleşti.

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